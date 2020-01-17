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Невероятно - TikTok свергает Facebook с пьедестала

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Интернет
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2019 год стал благом для китайской платформы короткого видео контента TikTok и ее китайского аналога Douyin. Несмотря на то, что ВМС и армия США были запрещены по причине нарушения безопасности, социальная медиа-платформа была загружена более 700 миллионов раз по всему миру, обогнав таких гигантов, как Facebook и Messenger, и заняв второе место, прямо за WhatsApp. Поскольку другие платформы принимают во внимание бизнес-стратегию TikTok и запускают конкурирующие продукты, 2020 год станет тестом для материнской компании Bytedance.

Мировой лидер WhatsApp имеет 850 миллионов загрузок, за которым следует TikTok. Обе платформы в значительной степени полагаются на молодую индийскую аудиторию для обеспечения средств к существованию. Согласно опросу, проведенному Sensor Tower, 45% новых загрузок были из Индии. При этом рост WhatsApp за 4 квартал 2019 года составил 39%, в основном за счет индийской аудитории.

Likee является меньшим конкурентом, его скачивают почти 330 миллионов человек, половина из которых из Индии. Опрос, проведенный Sensor Tower, берет данные из Google Play Store и App Store. Тем не менее, цифры, вероятно, будут выше, так как Google Play заблокирован в Китае.
TikTok произвел революцию в коротком видео. Некоторые крупные имена, такие как Facebook и Instagram, принимают к сведению и планируют в ближайшее время действовать в соответствии с ними», - сказал Минакши Тивари, аналитик исследовательской компании Forrester, специализирующейся на рынке технологий. Вскоре оценка будет дана идущему по пятам за Reels, короткой видео-платформой Instagram, разработанной для противодействия TikTok, которая была запущена в Бразилии два месяца назад.

WhatsApp представляет собой непосредственную угрозу TokTok, поскольку первый еще не монетизировал свою базу пользователей. В настоящий момент TikTok находится под серьезным финансовым кризисом, поскольку большая часть его доходов генерируется в Китае, несмотря на его быстрое глобальное расширение. Пекинская компания Chenjin Culture управляет индивидуальными счетами TikTok и Douyin. В то время как учетная запись Douyin зарабатывает от 50 000 юаней (~ 7 268 долларов США) до 100 000 юаней (~ 14 536 долларов США) с 5 миллионами пользователей, TikTok не удалось получить прибыль, несмотря на то, что ее база пользователей насчитывает 1,6 миллиона человек.

В настоящее время TikTok рассматривает рекламную стратегию, заманивая рекламодателей новостной лентой с контентом, который курируют ее пользователи и профессиональные создатели. Следовательно, имитируя стратегию соперника Snap. Усилия TikTok могут быть тщетными, так как большинство рекламодателей боятся, что их контент будет работать вместе с неприятным или даже нелегальным контентом.

В ответ на новости о плане монетизации TIkTok американский представитель компании заявил, что было интересно наблюдать за разнообразием творческого подхода со стороны сообщества и устойчивой популярностью TikTok среди создателей. Помимо конкуренции, TikTok также сталкивается с угрозой со стороны американских законодателей по поводу потенциальных нарушений безопасности. В ответ TikTok внесла многочисленные изменения в свою политику, чтобы воздерживаться от публикации политического контента, который в своих Условиях обслуживания (ToS) вводит в заблуждение.
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