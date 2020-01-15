MediaTek представляет чипсет Helio G70 для игровых телефонов начального уровня











Большие ядра процессора Helio G70





2x Cortex-A75 на 2,0 ГГц Helio G90





2x Cortex-A76 на 2,05 ГГц ЦП маленькие ядра 6x Cortex-A55 на 1,7 ГГц 6x Cortex-A55 на частоте 2,05 ГГц GPU Mali-G52 2EEMC2 Mali-G76 3EEMC4 ОЗУ LPDDR4x до 8 ГБ LPDDR4x до 10 ГБ Место хранения eMMC 5.1 UFS 2.1, eMMC 5.1 дисплей 1080p, 21: 9 1080p, 21: 9 камеры 48MP или 16 + 16MP 64MP или 24 + 16MP Запись видео 1080p / 60fps 2160P / 60fps LTE Кот 7 вниз, Кот 13 вверх Кот-12 вниз, Кот-13 вверх беспроводной Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

MediaTek представила новый игровой чипсет для телефонов начального уровня (и, возможно, некоторых из более доступных средних). MediaTek Helio G70 построен на том же 12-нм техпроцессе, что и G90, но сокращает вычислительные ресурсы.Чип содержит два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2 ГГц и шесть ядер A55. Helio G90 имеет аналогичную настройку, хотя он использует более новые ядра A76, которые быстрее при той же тактовой частоте, что и A75. Поддерживается только eMMC 5.1, то есть телефоны с G70 не будут иметь быстрое хранилище UFS.Направляясь в отдел графики, чип оснащен Mali-G52 2EEMC2 с тактовой частотой 820 МГц. Разрешение экрана может быть до 1080p, поддерживаются высокие пропорции до 21: 9.CorePilot отвечает за обеспечение стабильной производительности даже во время длительных игровых сессий за счет контроля тактовой частоты процессора и графического процессора. Функция «Голос при пробуждении» позволяет голосовым помощникам работать с минимальным потреблением энергии.Интернет-провайдер внутри Helio G70 поддерживает одну 48-мегапиксельную камеру (Quad Bayer) или две 16-мегапиксельные камеры (вторая может быть сверхширокой, теле-, макро-, независимо от того, что придумает производитель). Карты глубины можно рассчитать аппаратно, а для задач ИИ есть NeuroPilot (распознавание объектов и сцен, улучшение боке).Помимо хранилища, еще одна вещь, которая может ограничить использование этого чипа в моделях среднего класса, это ограничение 1080p / 60fps при захвате видео. Однако, на борту есть такие плюсы, как EIS и корректировка роллетных затворов.Чипсет оснащен модемом, поддерживающим два 4G VoLTE и 300 Мбит / с нисходящей линии связи. Локальное подключение обеспечивается Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0.Китайские СМИ утверждают, что MediaTek Helio G70 будет использоваться в телефонах ценового сегмента CNY 1000 (около $ 145 / € 130).