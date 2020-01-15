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MediaTek представляет чипсет Helio G70 для игровых телефонов начального уровня

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MediaTek представила новый игровой чипсет для телефонов начального уровня (и, возможно, некоторых из более доступных средних). MediaTek Helio G70 построен на том же 12-нм техпроцессе, что и G90, но сокращает вычислительные ресурсы.

Чип содержит два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2 ГГц и шесть ядер A55. Helio G90 имеет аналогичную настройку, хотя он использует более новые ядра A76, которые быстрее при той же тактовой частоте, что и A75. Поддерживается только eMMC 5.1, то есть телефоны с G70 не будут иметь быстрое хранилище UFS.

Направляясь в отдел графики, чип оснащен Mali-G52 2EEMC2 с тактовой частотой 820 МГц. Разрешение экрана может быть до 1080p, поддерживаются высокие пропорции до 21: 9.

CorePilot отвечает за обеспечение стабильной производительности даже во время длительных игровых сессий за счет контроля тактовой частоты процессора и графического процессора. Функция «Голос при пробуждении» позволяет голосовым помощникам работать с минимальным потреблением энергии.





Большие ядра процессора		Helio G70


2x Cortex-A75 на 2,0 ГГц		Helio G90


2x Cortex-A76 на 2,05 ГГц
ЦП маленькие ядра6x Cortex-A55 на 1,7 ГГц6x Cortex-A55 на частоте 2,05 ГГц
GPUMali-G52 2EEMC2Mali-G76 3EEMC4
ОЗУLPDDR4x до 8 ГБLPDDR4x до 10 ГБ
Место храненияeMMC 5.1UFS 2.1, eMMC 5.1
дисплей1080p, 21: 91080p, 21: 9
камеры48MP или 16 + 16MP64MP или 24 + 16MP
Запись видео1080p / 60fps2160P / 60fps
LTEКот 7 вниз, Кот 13 вверхКот-12 вниз, Кот-13 вверх
беспроводнойWi-Fi 5, Bluetooth 5.0Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

Интернет-провайдер внутри Helio G70 поддерживает одну 48-мегапиксельную камеру (Quad Bayer) или две 16-мегапиксельные камеры (вторая может быть сверхширокой, теле-, макро-, независимо от того, что придумает производитель). Карты глубины можно рассчитать аппаратно, а для задач ИИ есть NeuroPilot (распознавание объектов и сцен, улучшение боке).

Помимо хранилища, еще одна вещь, которая может ограничить использование этого чипа в моделях среднего класса, это ограничение 1080p / 60fps при захвате видео. Однако, на борту есть такие плюсы, как EIS и корректировка роллетных затворов.

Чипсет оснащен модемом, поддерживающим два 4G VoLTE и 300 Мбит / с нисходящей линии связи. Локальное подключение обеспечивается Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0.

Китайские СМИ утверждают, что MediaTek Helio G70 будет использоваться в телефонах ценового сегмента CNY 1000 (около $ 145 / € 130).
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