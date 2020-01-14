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OnePlus представляет новый QHD OLED-дисплей 120 Гц

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Интернет
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Как и ожидалось, OnePlus провела вчера мероприятие по коммуникационным технологиям экрана, подробно рассказав о своей новой технологии мобильных дисплеев. По словам генерального директора компании Pete Lau из Weibo, технология официально вышла из фазы исследований и разработок, что делает ее весьма вероятной для появления на будущих телефонах OnePlus 8. Согласно отраслевому инсайдерскому источнику, мы можем ожидать появления блестящего нового OLED на OnePlus 8 Pro. Его "не про" вариант, скорее всего, получит более простую альтернативу.


OnePlus 120 Гц OLED дисплей - детали

Однако, по-настоящему изящная часть истории заключается в том, что OnePlus поделились некоторыми насыщенными информацией слайдами, детализирующими новую технологию отображения. Они на китайском, так что извините нас, если мы упустили некоторые мелкие детали.

Звезда шоу здесь, конечно, частота обновления 120 Гц. В качестве дополнительной гарантии бесперебойной работы OnePlus также рекламирует частоту дискретизации с тактовой частотой 240 Гц, а также время визуализации 8,3 мс для каждого кадра.

Далее, у нас есть то, что OnePlus называет «гладкой цепью». Из того, что мы можем извлечь, это представляет собой комбинацию аппаратной и программной оптимизации по всей цепочке сенсорного ввода и вывода на дисплей, так что задержка между вводом и откликом может быть уменьшена настолько, насколько это возможно.

OnePlus 120 Гц OLED дисплей - детали
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