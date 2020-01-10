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OnePlus на следующей неделе представит свою новую технологию экрана

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OnePlus рассылает пресс-приглашения на предстоящее мероприятие в Шэньчжэне, Китай, намеченное на 13 января, где компания собирается представить новую технологию экрана. Пока никаких точных сведений нет, но, согласно слухам, мы увидим первые экраны с частотой обновления 120 Гц.
Некоторые слухи предполагают, что мы можем увидеть предстоящую линейку OnePlus 8, но это событие назначалось не менее чем через три месяца после выпуска текущей серии 7T, что нарушит цикл выпуска компании в мае и октябре.

Скорее всего, это мероприятие будет просто кратким брифингом, посвященным новым экранам с частотой 120 Гц, а не полным описанием телефонов следующего поколения OnePlus. Компания, похоже, полностью привержена игре с высокой частотой обновления, так как соучредитель Карл Пей отметил, что все будущие устройства OnePlus будут оснащаться экранами с частотой обновления не менее 90 Гц.


В любом случае, нам просто нужно подождать и посмотреть, что OnePlus приготовит для этого события. Как обычно, мы будем держать вас в курсе всех заголовков после основного выступления.
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