MediaTek Dimensity 800 - чипсет 5G для смартфонов среднего класса

Тайваньский производитель MediaTek пообещал новый продукт на CES 2020, и он доставил его, скажем привет, на Dimensity 800 SoC, построенный по 7-нм техпроцессу, который обеспечит подключение 5G к премиальным смартфонам среднего класса.
Первые телефоны на рынке будут доступны до конца первой половины 2020 года, обещала компания во время запуска в Лас-Вегасе.
Наборы микросхем 5G серии Dimensity 800 поддерживают агрегацию несущих 2CC, что обеспечивает охват на 30% шире, чем у других платформ с 1CC и без агрегации несущих. Конечно, он предназначен для поддержки сетей SA и NSA с частотой менее 6 ГГц, многорежимной поддержки от 2G до 5G и динамического разделения спектра (DSS). Он также может работать для таких услуг, как VoNR, для передачи голоса и данных через 5G.
Процессор имеет четыре ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2 ГГц и еще четыре энергосберегающих блока Cortex-A55, также работающих на частоте 2 ГГц.
Графический блок относится к тому же классу, что и в Dimensity 1000, в сочетании с технологией HyperEngine, которая повышает аппаратное обеспечение для повышения производительности в играх.
Интернет-провайдер Dimensity 800 поддерживает до 64-мегапиксельных датчиков или 32-мегапиксельной + 16-мегапиксельной камеры. MediaTek включал в себя алгоритмы AI-автофокуса, автоэкспозиции, автоматического баланса белого, шумоподавления и HDR.
Первые телефоны на рынке будут доступны до конца первой половины 2020 года, обещала компания во время запуска в Лас-Вегасе.
Наборы микросхем 5G серии Dimensity 800 поддерживают агрегацию несущих 2CC, что обеспечивает охват на 30% шире, чем у других платформ с 1CC и без агрегации несущих. Конечно, он предназначен для поддержки сетей SA и NSA с частотой менее 6 ГГц, многорежимной поддержки от 2G до 5G и динамического разделения спектра (DSS). Он также может работать для таких услуг, как VoNR, для передачи голоса и данных через 5G.
Процессор имеет четыре ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2 ГГц и еще четыре энергосберегающих блока Cortex-A55, также работающих на частоте 2 ГГц.
Графический блок относится к тому же классу, что и в Dimensity 1000, в сочетании с технологией HyperEngine, которая повышает аппаратное обеспечение для повышения производительности в играх.
Интернет-провайдер Dimensity 800 поддерживает до 64-мегапиксельных датчиков или 32-мегапиксельной + 16-мегапиксельной камеры. MediaTek включал в себя алгоритмы AI-автофокуса, автоэкспозиции, автоматического баланса белого, шумоподавления и HDR.