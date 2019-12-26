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MediaTek представляет чипсет среднего уровня Dimensity 800

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Интернет
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MediaTek провела короткую пресс-конференцию в Пекине, где анонсировала представителям СМИ чипсет Dimensity 800, предназначенный для питания смартфонов среднего класса в 2020 году. Он имеет встроенный модем 5G и будет более доступным решением, чем Dimensity 1000 / L, который может найти в смартфоне Oppo Reno3.

Компания не раскрыла никаких характеристик, но сообщила, что платформа будет продемонстрирована на CES 2020 в Лас-Вегасе в первые дни нового года.
Ожидается, что Dimensity 800 будет конкурировать со смартфонами на базе серии Kirin 800 и чипсетов Qualcomm Snapdragon 7. Хотя спецификация будет раскрыта позже, мы знаем настоящий модем - это Helio M70, который был представлен ранее в этом году. Он может достигать до 4,7 Гбит / с нисходящей линии связи и 2,5 Гбит / с восходящей линии связи, поддерживает сети SA и NSA и имеет компонентную несущую NR 2.

В настоящее время модемом обладает только чипсет Dimensity 1000 / L. SoC предлагает четыре ядра Cortex-A77 и четыре ядра Cortex-A55, а MediaTek обещает повышение производительности и времени автономной работы до 20% по сравнению с чипсетами, на которых установлены блоки Cortex-A76.

Верно ли это, мы увидим в январе, когда на рынке появятся первые телефоны на чипах MediaTek.
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