Samsung Pay выйдет на новые рынки в 2020 году

Samsung Pay, изначально запущенный в 2015 году, теперь обслуживает 26 стран мира. Это не универсальная поддержка, но, согласно новому официальному заявлению Samsung, 2020 год расширит свой цифровой кошелек и систему мобильных платежей.
У нас до сих пор нет конкретной информации о том, какие страны планируются, но Samsung заявляет, что это будет в ближайшее время. Кроме того, в новом заявлении упоминается, что оно направлено на улучшение качества обслуживания клиентов на существующих рынках с помощью дополнительных функций и сотрудничества с местными партнерами. Для справки: Индонезия - единственный новый рынок, получивший Samsung Pay в 2019 году.
Сервис был лучшим мобильным кошельком в Южной Корее, где он может похвастаться 14 миллионами активных пользователей. Он также получил несколько новых функций, включая цифровую карту предоплаты под названием Pay Cash и международные переводы.
У нас до сих пор нет конкретной информации о том, какие страны планируются, но Samsung заявляет, что это будет в ближайшее время. Кроме того, в новом заявлении упоминается, что оно направлено на улучшение качества обслуживания клиентов на существующих рынках с помощью дополнительных функций и сотрудничества с местными партнерами. Для справки: Индонезия - единственный новый рынок, получивший Samsung Pay в 2019 году.
Сервис был лучшим мобильным кошельком в Южной Корее, где он может похвастаться 14 миллионами активных пользователей. Он также получил несколько новых функций, включая цифровую карту предоплаты под названием Pay Cash и международные переводы.