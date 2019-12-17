Apple Arcade предлагает чуть более дешевую годовую подписку

Переход с ежемесячной подписки на годовую подписку на Apple Arcade

Apple Arcade была анонсирована в марте и запущена по цене 5 долларов в месяц. Теперь Apple решила добавить опцию ежегодной оплаты, что немного снижает ежемесячную цену.В Северной Америке год Arcade стоит 50 долларов в США и 60 канадских долларов в Канаде. В Великобритании и континентальной Европе это 50 фунтов стерлингов и 50 евро соответственно. Вы экономите около 20% в течение одного года - вот сколько вы будете платить в месяц с любым из вариантов.Если это звучит хорошо, вы можете зайти в App Store, «Аккаунт», «Подписки» и изменить подписку Arcade с «1 месяц» на «1 год».