Snapdragon 865 просто взрывает Antutu Benchmark

С приближением флагманов Android 2020 года компания Qualcomm начинает выпуск новой SoC Snapdragon 865. Они рекламировали производительность чипа, утверждая, что это будет лучший чип на рынке, но теперь у нас есть реальные критерии, на которые стоит посмотреть. Кто-то запускал эталонное устройство Qualcomm Snapdragon 865 (под кодовым названием «Kona») через AnTuTu, и результаты оказались такими же превосходными, как и ожидалось.В AnTuTu чипсет набрал 568 919 баллов, что превосходит все коммерческие смартфоны, доступные в настоящее время на рынке. Это заметное улучшение по сравнению с Snapdragon 855, которое набрало в среднем около 450 000 баллов и даже позволяет оттолкнуть iPhone 11 Pro Max и его чип Apple A13 Bionic в сторону.По сравнению с Snapdragon 855+, Kirin 990 5G и MediaTek Dimensity 1000, Snapdragon 865 по-прежнему сохраняет чистое лидерство, оставаясь королём. Конечно, это эталонное устройство, вполне возможно, что конечные устройства от производителей получат более высокие или более низкие оценки, чем это, но оно устанавливает очень хороший стандарт для других производителей микросхем.Snapdragon 865 был анонсирован на их недавнем саммите в Мауи, Гавайи, и, вероятно, его можно будет увидеть во всех основных флагманских Android-смартфонах в 2020 году. С Snapdragon 865 Qualcomm обещает до 25-процентного увеличения производительности CPU и GPU, в два раза повышение производительности в задачах ИИ и снижение энергопотребления по всем направлениям. Мы не можем дождаться, чтобы получить в свои руки устройство Snapdragon 865 и протестировать его сами.