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Процессор с поддержкой 5G для “бедных”: Snapdragon 690 5G

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Hardnews / MobilZone
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Вчера стало известно, что компания Qualcomm готовится представить 17 июня 5G-платформу Snapdragon 775G, а сегодня разработчик неожиданно анонсировал чип Qualcomm Snapdragon 690 5G, который стал самым доступным решением чипмейкера для мобильных устройств. Qualcomm утверждает о приросте производительности вычислительных ядер на 20% и графики на 60% относительно платформы Snapdragon 675.

Теоретически, Snapdragon 690 5G будет конкурировать с SoC MediaTek Dimensity 800 и Dimensity 820, но насколько это у него получится, нам ещё только предстоит узнать.

В состав 8-нм однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 690 5G вошли два производительных ядра Kryo 560 на основе ARM Cortex-A77 c частотой 2,0 ГГц, шесть энергоэффективных ядер Kryo 560 на базе Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц, графический контроллер Adreno 619L, а также новый 5G-модем Snapdragon X51, обеспечивающий скорость загрузки на уровне 2,5 Гбит/с.
Благодаря интегрированному сигнальному процессору Spectra 355L, новая платформа поддерживает 192-мегапиксельные камеры, съёмку замедленного видео 720p при 240 к/с, HEIC для фото и HEVC — для видео, HDR10 и 4K видео с HDR.
Новая графика обеспечивает поддержку Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, DirectX 12, 4K HDR10 PQ, проигрывание видео с кодеками H.264 (AVC), H.265 (HEVC) VP8 и VP9.

Сравнение платформы линейки Snapdragon 600


Помимо этого, Snapdragon 690 5G поддерживает до 8 Гб оперативки LPDDR4X с частотой 1866 МГц, дисплеи Full HD+ с частотой обновления 120 Гц или дисплеи QHD с частотой 60 Гц, а также упоминаются Wi-Fi 6, 5G multi-SIM и быстрая зарядка Quick Charge 4+.

«Эта новая платформа разработана, чтобы сделать работу пользователей 5G еще более доступной по всему миру. Snapdragon 690 также поддерживает замечательный ИИ на устройстве и яркие развлечения. HMD Global, LG Electronics, Motorola, SHARP, TCL и Wingtech являются одними из OEM/ODM, которые, как ожидается, представят смартфоны на базе Snapdragon 690» — заявили в Qualcomm.

Первые коммерческие устройства, основанные на платформе Qualcomm Snapdragon 690 5G, ожидаются во второй половине текущего года.