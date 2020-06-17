Процессор с поддержкой 5G для “бедных”: Snapdragon 690 5G

Сравнение платформы линейки Snapdragon 600

«Эта новая платформа разработана, чтобы сделать работу пользователей 5G еще более доступной по всему миру. Snapdragon 690 также поддерживает замечательный ИИ на устройстве и яркие развлечения. HMD Global, LG Electronics, Motorola, SHARP, TCL и Wingtech являются одними из OEM/ODM, которые, как ожидается, представят смартфоны на базе Snapdragon 690» — заявили в Qualcomm.

Вчера стало известно, что компания Qualcomm готовится представить 17 июня 5G-платформу Snapdragon 775G, а сегодня разработчик неожиданно анонсировал чип, который стал самым доступным решением чипмейкера для мобильных устройств. Qualcomm утверждает о приросте производительности вычислительных ядер на 20% и графики на 60% относительно платформы Snapdragon 675.Теоретически, Snapdragon 690 5G будет конкурировать с SoC MediaTek Dimensity 800 и Dimensity 820, но насколько это у него получится, нам ещё только предстоит узнать.В состав 8-нм однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 690 5G вошли два производительных ядра Kryo 560 на основе ARM Cortex-A77 c частотой 2,0 ГГц, шесть энергоэффективных ядер Kryo 560 на базе Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц, графический контроллер Adreno 619L, а также новый 5G-модем Snapdragon X51, обеспечивающий скорость загрузки на уровне 2,5 Гбит/с.Благодаря интегрированному сигнальному процессору Spectra 355L, новая платформа поддерживает 192-мегапиксельные камеры, съёмку замедленного видео 720p при 240 к/с, HEIC для фото и HEVC — для видео, HDR10 и 4K видео с HDR.Новая графика обеспечивает поддержку Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, DirectX 12, 4K HDR10 PQ, проигрывание видео с кодеками H.264 (AVC), H.265 (HEVC) VP8 и VP9.Помимо этого, Snapdragon 690 5G поддерживает до 8 Гб оперативки LPDDR4X с частотой 1866 МГц, дисплеи Full HD+ с частотой обновления 120 Гц или дисплеи QHD с частотой 60 Гц, а также упоминаются Wi-Fi 6, 5G multi-SIM и быстрая зарядка Quick Charge 4+.Первые коммерческие устройства, основанные на платформе Qualcomm Snapdragon 690 5G, ожидаются во второй половине текущего года.