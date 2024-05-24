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Эксперты рассказали о чрезвычайных антидопинговых мерах на ОИ-2024

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Gamez
382

На летней Олимпиаде 2024 года планируется работа двух современных лабораторий, которые могут в оперативном режиме тестировать большие группы участников соревнований.

Все новые случаи употребления запрещенных стимулирующих препаратов просачиваются в СМИ. Сейчас пользователи могут почерпнуть много полезной информации по данному вопросу из некоторых каналов в телеграмНа основе этих сведений можно формировать максимально точные спортивные прогнозы. Шансы на победы существенно снижаются в случае дисквалификации хотя бы одного спортсмена, если в его организме найдены следы запрещенных веществ.

Статистика гласит, что среди участников международных соревнований свыше 30% практиковали прием возбуждающих препаратов. Диеты, предполагающие использование разных добавок, входили в спортивную биографию свыше 50% спортсменов.

На основании этих данных легко увидеть, насколько опасным является распространение допинга в большом спорте. Ведь прием запрещенных препаратов помогает обойти соперников, которые ведут честную борьбу.

Источник: riasv.ru

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