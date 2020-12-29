bezlikiy организовал запуск первого реалити-шоу про киберспорт

Команда по игре Counter-Strike: Global Offensive стала участником уникального, первого киберспортивного реалити-шоу, которое в декабре запустил @bezlikiy. Эта команда занимает место в десятке лучших в СНГ на профессиональной сцене, а также входит в ТОП 170 во всем мире. Уровень ее участников позволит зрителям реалити-шоу не только погрузиться во внутренний мир киберспорта, но и почерпнуть новые знания о турнирах и стратегиях. Трансляции ведутся на видеостриминговом сервисе Twitch.tv, специализирующимся на тематике компьютерных игр.





Участников реалити-шоу в декабре поселили в одном доме, где ранее была проведена установка компьютеров и другой необходимой техники. Десять профессиональных камер целые сутки ведут трансляцию того, как живут и работают киберспортсмены. За решение организационных вопросов и интервью участников отвечает ведущая проекта.