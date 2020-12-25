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Наталья Сергунина рассказала о результатах московского конкурса Game Innovators

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Gamez
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Вице-мэр российской столицы Наталья Сергунина объявила об успешном завершении в мегаполисе конкурса Game Innovators, организатором которого выступил Московский инновационный кластер (МИК). Состязание было ориентировано на киберспортивные стартапы и студии по разработке видеоигр. По словам чиновницы, лучшие проекты привлекли инвестиции и получили помощь в масштабировании бизнеса. Информацию приводит АГН «Москва».

По словам чиновницы, конкурс отметился интересом и новичков, и опытных игроков. Организаторы рассмотрели 185 заявок, а в финале жюри сформировало список победителей — эти двадцать проектов получили предложения о сотрудничестве от потенциальных партнеров и инвесторов. Как уточнила Наталья Сергунина, в то же время шесть команд из признанных лучшими будут взаимодействовать друг с другом, пяти удалось найти заказчикам, а трем — менторов.

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