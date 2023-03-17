Absen продвигается вперед с будущим MicroLED





MicroLED - технология, позволяющая перенести светодиодные дисплеи в будущее. Модель MicroLED, компактная и прочная по сравнению с традиционными светодиодными дисплеями, обеспечивает экспоненциальные улучшения и усовершенствования. Компания Absen, являющаяся одним из ведущих новаторов, пользующихся большим уважением за свои обширные научно-исследовательские обязательства, активно разрабатывает технологии IMD и COB с момента своего 2016 основания и недавно представила свою новую серию MicroLED KLCOB по всему миру.

Руководитель отдела промышленного производства Absen Кристиан Чимны хорошо понимает рынок светодиодных панелей и то, как продукция соотносится с потребностями клиентов, работая в профессиональной аудиоиндустрии уже более 25 лет. Помогая руководить стратегическим ростом Absen в течение последних четырех лет, Кристиан рассказывает о технологии Absen MicroLED и стратегии Absen по развитию дисплеев будущего.

Почему MicroLED имеет важное значение для рынка?

Что касается того, почему MicroLED имеет столь важное значение, то Кристиан объясняет: «Технология MicroLED открывает массовое производство светодиодных индикаторов с шагом пикселей, где меньшие размеры экранов, удовлетворяющие требованиям 4K и 8K, будут соответствовать требованиям 4K и 8K. По этой причине рынок технологий MicroLED является обширным, и в дополнение к светодиодным дисплеям и экранам для коммерческих целей MicroLED появится на потребительском рынке».

Absen открыла свое первое здание завода COB / MicroLED и производственные линии в 2016 году в интеллектуальном производственном центре Absen в Хуэйчжоу. Благодаря своей приверженности исследованиям и разработкам Absen добилась больших успехов в продвижении новых технологий, но Кристиан предостерегает: «Время решает все, и хотя было бы здорово быть первопроходцем и потенциально первым, кто внедрил новые технологии, такие соображения, как необходимость производственные возможности для дальнейшего развития, успокоить наш подход к рынку».

В то время как Кристиан признает, что одной из проблем, с которыми все еще сталкивается производство, является массоперенос, он описывает, «как всегда сосредоточив внимание на поддержании частоты отказов светодиодов на минимально возможном уровне», Кристиан также считает COB (чип на плате) одним из Микросветодиодные решения. «Теперь печатная плата с полным чипом может быть инкапсулирована или «запечатана».

Разумеется, Absen в равной степени добился значительных успехов в разработке MicroLED и вывел на рынок ассортимент продукции MicroLED для индустрии развлечений. Предлагаемый компанией Absen ассортимент KLCOB MicroLED доступен по всему миру через обширную партнерскую сеть Absen с добавленной стоимостью.

MicroLED обеспечивает значительные достижения на светодиодном дисплее

Итак, что именно такое технология MicroLED и в чем заключаются преимущества? Кристиан объясняет: «MicroLED построен на технологии FlipChip, которая способна изменять электрическое соединение красного, зеленого и синего цветов в одном светодиоде.

Кристиан объясняет далее, что достижения в области технологий позволили удалить проводное соединение внутри светодиодного чипа, чтобы снизить энергопотребление при сохранении той же яркости. «Кроме того, — добавляет он, — перевернув верхнюю часть внутренних компонентов на 180 градусов, мы установили более стабильное и прямое соединение платы с платой, что обеспечило даже большую яркость, чем это было возможно при существующей технологии экрана».

Характерно, что Absen не остановился на этом и продолжает уделять особое внимание качеству изображения. Результатом этих усилий стало повышение коэффициента контрастности в дополнение к матовому отделу черного экрана Absen под названием Black Coating Technology.

Кристиан отмечает: «Эта технология дает нам еще более глубокий черный и более высокий коэффициент контрастности при одновременном достижении более насыщенных, но в то же время очень естественных цветов, что является неотъемлемой частью HDR. Тем не менее, матовое покрытие может предложить гораздо больше, включая впечатляющие характеристики изображения, не подверженные воздействию окружающей среды».

Инвестиции в исследования и разработки компании Absen обеспечивают дальнейшее расширение возможностей продукции

Наряду с высоким качеством изображения и более экологичным продуктом, создаваемым пониженным энергопотреблением, модель Absen MicroLED обладает более выгодными функциями, включая защиту поверхности Absen, которая создает светодиодный продукт, который может быть очищен без страха повреждения и открыт для широкого диапазона возможностей установки, чем когда-либо ранее.

Кристиан уверяет: «Надежная защита поверхности Absen's MicroLED занимает первое место в списке сильных сторон, делая дисплеи влагостойкими, пыленепроницаемыми, антистатическими, защищенными от окисления и защищенными от повреждений при столкновении».

Непрерывные инвестиции компании Absen в исследования и разработки позволили Absen занять выгодное положение. «Как вы можете себе представить, — заявляет Кристиан, — улучшения и преимущества, о которых мы говорили, предлагают очень привлекательное предложение, и многие компании на рынке — и в нашей отрасли — стремятся запрыгнуть на подножку».

Тем не менее, в своей обезоруживающе скромной манере, Кристиан подтверждает свою приверженность продолжению напряженной работы для достижения захватывающего будущего на горизонте: «На заводе Absen MicroLED мы будем непрерывно и в унисон с нашей командой по исследованиям и разработкам работать над новыми технологиями и улучшениями для достижения поставленные нами цели. Absen — хорошо зарекомендовавший себя и уважаемый производитель светодиодных дисплеев, и мы видим впереди новые рынки, и мы смотрим в светлое, красочное и здоровое будущее».