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Подробный обзор iPhone 13 Mini: чем порадует новинка 2021?
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Подробный обзор iPhone 13 Mini: чем порадует новинка 2021?

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Гаджеты
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Самое долгожданное событие осени – традиционно, презентация от компании Эпл. В сентябре будут представлены iPhone 13 Mini, Pro, Pro Max и Айфон 13 – каждая из новинок, доступная в линейке 2021 года, обладает определенными особенностями и порадует отличной продуктивностью, мощностью, высококачественными камерами, а также целом спектром преимуществ.

Apple iPhone 13 Mini: дизайн 
Изображения будущих разработок были показаны в сети еще задолго до официальной демонстрации. Дизайн обещает остаться прежним, существенных изменений и нововведений не последовало. Гаджет удобно помещается в руке, а к числу ключевых отличий стоит отнести суженый верхний вырез. Изменилось и расположение камер, что стало главной «фишкой» моделей 2021 года.
Для тех, кто отдает предпочтение компактным, лаконичным гаджетам, подобное приобретение с диагональю 5,4 дюйма станет оптимальным решением.
Айфон 13 Мини: дисплей
Уменьшение «челки» позволило открыть дополнительное пространство экрана, поэтому несмотря на миниатюрные размеры, смартфон достаточно удобен в использовании. Ожидаемая частота обновления изображений составляет 60 Гц.
iPhone 13 Mini: технические характеристики
Отклик на любые действия молниеносный, что стало возможно благодаря использованию сверхмощного процессора A15 Bionic и 8 ядрам. Это позволяет использовать гаджет для работы, загружать любые игры или приложения, программы для монтажа видео и фото, а также обработки трехмерной графики. Основные параметры Apple iPhone 13 Mini:
  1. Память – 128, 256 и 512 ГБ;
  2. Возможность подключения беспроводного зарядного устройства (MagSafe);
  3. Передача данных – поддержка стандартов 5G и Wi-Fi 6E.
Смартфон порадует длительной автономной работой – емкость аккумулятора была увеличена, к тому же гаджет получил энергосберегающий дисплей.
Айфон 13 Мини: камеры
Расположение камер, расположенных в задней части устройства, изменилось – теперь два объектива расположены по диагонали, а потому смартфон будет хорошо узнаваем. Вне зависимости от уровня освещенности, удается получить качественные, красочные фото, которые выглядят словно снимки профессионального уровня. Можно выделить и другие особенности новинки:
  1. Ночная съемка возможна даже в полной темноте, при этом изображение на фото порадует хорошей детализацией, контрастностью и отличной передачей оттенков;
  2. Снимать видео можно даже в портретном режиме, что открывает совершенно новые возможности в мире съемки и будет по достоинству оценено активными пользователями социальных сетей;
  3. Обновленная сенсорная система позволила многократно повысить четкость получаемых изображений.
Качество оптики приятно радует, а с учетом увеличенного объема памяти, а также времени автономной работы, для фото и видеосъемки компактная новинка подойдет идеально.
Сравнение iPhone 13 Mini и iPhone 12 Mini
Предыдущая миниатюрная модель по популярности существенно уступила смартфонам традиционного и увеличенного размера. Если Айфон 13 Мини 2021 ожидает тот же сценарий, то возможно это будет последний телефон от Эпл с такой диагональю. В сравнении с предшественником, стоит выделить следующие характеристики:
  1. Процессор – совершенно новое поколение, которое выигрывает по мощности, энергоэффективности, производительности;
  2. Дисплей – остается неизменным;
  3. Защита экрана – усовершенствованный вариант Ceramic Shield, который отличается повышенной прочностью;
  4. Face ID – датчик стал точнее, надежнее, быстрее;
  5. Touch ID – отсутствует.
Комплектация осталось неизменной – ничего лишнего, поэтому на наушники или адаптер рассчитывать не приходится. По информации от инсайдеров, по размерам и дизайну модель 2021 года практически полностью повторяет предыдущий вариант, а потому не придется привыкать к новым параметрам, а высокомощная «начинка» порадует хорошей скоростью работы.
Купить iPhone 13 Mini можно в специализированных точках продаж – стоит заблаговременно оформить предзаказ, чтобы моментально узнать о поступлении ожидаемой версии в продажу и успеть оказаться в числе первых покупателей гаджета в Украине.
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