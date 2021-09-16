Подробный обзор iPhone 13 Mini: чем порадует новинка 2021?

Самое долгожданное событие осени – традиционно, презентация от компании Эпл. В сентябре будут представлены iPhone 13 Mini, Pro, Pro Max и Айфон 13 – каждая из новинок, доступная в линейке 2021 года, обладает определенными особенностями и порадует отличной продуктивностью, мощностью, высококачественными камерами, а также целом спектром преимуществ.

Память – 128, 256 и 512 ГБ; Возможность подключения беспроводного зарядного устройства (MagSafe); Передача данных – поддержка стандартов 5G и Wi-Fi 6E.

Ночная съемка возможна даже в полной темноте, при этом изображение на фото порадует хорошей детализацией, контрастностью и отличной передачей оттенков; Снимать видео можно даже в портретном режиме, что открывает совершенно новые возможности в мире съемки и будет по достоинству оценено активными пользователями социальных сетей; Обновленная сенсорная система позволила многократно повысить четкость получаемых изображений.

Процессор – совершенно новое поколение, которое выигрывает по мощности, энергоэффективности, производительности; Дисплей – остается неизменным; Защита экрана – усовершенствованный вариант Ceramic Shield, который отличается повышенной прочностью; Face ID – датчик стал точнее, надежнее, быстрее; Touch ID – отсутствует.

Изображения будущих разработок были показаны в сети еще задолго до официальной демонстрации. Дизайн обещает остаться прежним, существенных изменений и нововведений не последовало. Гаджет удобно помещается в руке, а к числу ключевых отличий стоит отнести суженый верхний вырез. Изменилось и расположение камер, что стало главной «фишкой» моделей 2021 года.Для тех, кто отдает предпочтение компактным, лаконичным гаджетам, подобное приобретение с диагональю 5,4 дюйма станет оптимальным решением.Уменьшение «челки» позволило открыть дополнительное пространство экрана, поэтому несмотря на миниатюрные размеры, смартфон достаточно удобен в использовании. Ожидаемая частота обновления изображений составляет 60 Гц.Отклик на любые действия молниеносный, что стало возможно благодаря использованию сверхмощного процессора A15 Bionic и 8 ядрам. Это позволяет использовать гаджет для работы, загружать любые игры или приложения, программы для монтажа видео и фото, а также обработки трехмерной графики. Основные параметры Apple iPhone 13 Mini:Смартфон порадует длительной автономной работой – емкость аккумулятора была увеличена, к тому же гаджет получил энергосберегающий дисплей.Расположение камер, расположенных в задней части устройства, изменилось – теперь два объектива расположены по диагонали, а потому смартфон будет хорошо узнаваем. Вне зависимости от уровня освещенности, удается получить качественные, красочные фото, которые выглядят словно снимки профессионального уровня. Можно выделить и другие особенности новинки:Качество оптики приятно радует, а с учетом увеличенного объема памяти, а также времени автономной работы, для фото и видеосъемки компактная новинка подойдет идеально.Предыдущая миниатюрная модель по популярности существенно уступила смартфонам традиционного и увеличенного размера. Если Айфон 13 Мини 2021 ожидает тот же сценарий, то возможно это будет последний телефон от Эпл с такой диагональю. В сравнении с предшественником, стоит выделить следующие характеристики:Комплектация осталось неизменной – ничего лишнего, поэтому на наушники или адаптер рассчитывать не приходится. По информации от инсайдеров, по размерам и дизайну модель 2021 года практически полностью повторяет предыдущий вариант, а потому не придется привыкать к новым параметрам, а высокомощная «начинка» порадует хорошей скоростью работы.Купить iPhone 13 Mini можно в специализированных точках продаж – стоит заблаговременно оформить предзаказ, чтобы моментально узнать о поступлении ожидаемой версии в продажу и успеть оказаться в числе первых покупателей гаджета в Украине.