Sirin Labs принимает предзаказы на новый смартфон SIRIN V3

SIRIN V3 – новый смартфон с уникальной системой безопасности доступен к предзаказам. Его разработчик – компания Sirin Labs, ее основным инвестором выступает бизнесмен из Казахстана Кенес Ракишев. SIRIN V3 имеет программное решение Dual-Persona представляющее собой два отдельных пространства с возможностью легко переключаться между ними. Платформа мобильной безопасности Samsung Knox положена в основу системы.

Для Sirin V3 ™ разработан многоуровневый пакет кибербезопасности – в него входит система предотвращения вторжений (IPS) на основе поведения и машинного обучения для проактивной киберзащиты, действующая в режиме онлайн.

К установке приложений у пользователей есть доступ только из Google Play Store – его обеспечивает персональный режим (Personal mode), защищающий и от вирусов. Режим рабочего пространства (Work Space mode) имеет собственные предустановленные программы и делает невозможной установку приложений со стороны, блокирует запись аудио, возможность делать снимки с экрана и копировать данные.

Посредством серии проверок безопасности защищенная платформа отслеживает целостность устройства и может определять вмешательство как через физическое подключение к смартфону, так и через сеть. «Личное пространство» полностью разграничено с «Рабочим пространством». В смартфоне применяются технологии, используемые правительственными организациями, спецслужбами и военными.

Обеспечение смартфона полной защитой пользовательских данных всегда было важнейшей задачей разработчиков, рассказал Кенес Ракишев. Специалисты Sirin Labs нашли решение, позволяющее владельцам устройства использовать все необходимые функции смартфона и не беспокоиться о сохранности личной информации и абсолютной безопасности устройства.