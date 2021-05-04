TCL снабдила телевизоры P725 широкими высокотехнологичными возможностями

Презентация TCL показала основные преимущества телевизоров P725

В настоящее время телевизор – полноценный многофункциональный девайс, а не только устройство для передачи изображения. Он имеет отличное качество изображения, объемный звук и целый ряд возможностей для работы в онлайн-формате. Важно только выбрать из массы предложений на рынке достойную модель. Телевизор Р725 из новой линейки TCL – отличный пример устройства, способного составить конкуренцию. На официальном YouTube-канале бренда 28 апреля состоялась презентация, которая продемонстрировала все эталонные преимущества современного телевизора.





Технология МЕМС





Телевизор не будет современным, если не воспроизводит видео в 4K. Если есть желание иметь самый качественный контент, то UHD-формат должен быть в устройстве обязательно. При этом мало только высокого разрешения – производители стремятся обеспечить также плавность картинки. Компенсирует размытость изображения на экране технология МЕМС, вне зависимости от скорости оценивая все движения. Специалисты TCL разработали программное обеспечение, усиливающее эффект МЕМС, обеспечивая высокую четкость картинки. Для достижения большей четкости изображения система увеличивает количество кадров, вставляя искусственные кадры между настоящими. За счет этого на экране всегда представлена плавная картинка с частотой до 60 кадров в секунду. Передачу быстрого движения комфортным для просмотра делает именно МЕМС.





Dolby Atmos – оптимизация звука





В телевизорах прежних поколений мощности встроенных динамиков не хватало для погружения человека в атмосферу спортивного события или кино, поэтому приходилось использовать стереосистему. Теперь же на аудиотехнике можно сэкономить за счет технологии Dolby Atmos. Звук, находясь вокруг зрителя, не сдерживается в современных моделях ограничениями канала передачи, а становится объемным, автоматически оптимизируясь. Услышать каждый отдельный эффект, использованный при создании фильма, сериала или любого видео, позволяет иммерсивное звучание. Каждый зритель сможет почувствовать себя в центре происходящего благодаря реалистичности воспроизведения. Задействуя все аудиоресурсы телевизора, Dolby Atmos улучшает их. Настоящий студийный звук воссоздает система цифрового кинотеатра (DTS), установленная в модели Р725 от TCL.





Подключение к Wi-Fi на высокой скорости





Сегодня обладатели телевизоров пользуются для выбора фильмов или передач стриминговыми сервисами и подписками. Поэтому очень важно, чтобы устройство было способно обеспечивать дальность и стабильность передачи сигнала Wi-Fi. Гарантировать бесперебойность и стабильность соединения могут новые модели TCL, объединяющие преимущества 2.4G и 5G. На большом экране и в высоком качестве зрителям всегда доступен любой контент. Узнать все о новых моделях TCL можно, включив трансляцию Wylsacom, состоявшуюся 28 апреля. Важное преимущество моделей TCL в том, что можно не только смотреть ролики, сериалы и фильмы в 4K, но иметь возможность в предустановленном Google Duo общаться с коллегами по работе или друзьями. И учеба, и работа с использованием телевизора становятся удобнее, поэтому в устройстве обязан быть высокоскоростной Wi-Fi-модуль.





Искусственный интеллект





Современный телевизор способен быть личным ассистентом и интерактивным устройством. Используя возможности голосового управления, можно как переключать серии, регулировать звук, ставить на паузу, так и за счет технологии TCL TV AI Voice Interaction управлять в доме другими «умными» девайсами. Это очень удобно, и позволяет быть мобильнее. Также голосовой помощник всегда может найти необходимое видео или ответить на интересующие вопросы. Телевизор поможет эффективно планировать день, выполнять функции напоминания. Становится проще прямо во время просмотра сериала или кино искать интересующую информацию, для чего даже не нужен пульт.

Современные телевизоры превратились в удобный девайс для учебы, работы, общения и развлечений с красивой картинкой и отличным звуком, делая жизнь их обладателей намного комфортнее. Компания TCL, один из крупнейших в мире производителей потребительской электроники и высококачественных телевизоров, может предложить покупателям хорошие устройства. Основанная в 1981 году, TCL прошла целый ряд важных этапов в своем развитии. Сегодня ее продукция по функциональности и параметру «цена-качество» превосходит многие аналоги, что, безусловно, стоит внимания. В течение всего мая (до 29 числа) в DNS действуют специальные цены на первые 5 000 телевизоров P725.



