Эльдорадо и медиахудожник ::vtol:: Дмитрий Морозов представили Робота-Феникса из электронных отходов

В одном из столичных магазинов сети Эльдорадо появился необычный арт-объект. Трехметровая робоптица под названием phenix создана медиахудожником ::vtol:: (Дмитрий Морозов). Сеть Эльдорадо входит в Группу М.Видео-Эльдорадо, ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева и с 2010 года реализует программу по утилизации электронной техники, заботясь об окружающей среде. Работа Дмитрия Морозова (::vtol::) создана из деталей пришедшей в негодность техники. Кинетическая инсталляция весом 20 кг и размахом крыльев в 2,75 м медленно двигается, издает звуки, благодаря встроенным сенсорам реагирует на приближающегося человека. Детали для создания роботической птицы взяты из более 20 видов устаревшей техники. Приборы обрамляют инсталляцию, наглядно демонстрируя, что всему в этом мире можно дать вторую жизнь.
Программа Эльдорадо «Утилизируй правильно» собрала более 3,5 млн единиц техники, которую максимально бережно для природы перерабатывают во вторичное сырье.