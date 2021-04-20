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» » Эльдорадо и медиахудожник ::vtol:: Дмитрий Морозов представили Робота-Феникса из электронных отходов
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Эльдорадо и медиахудожник ::vtol:: Дмитрий Морозов представили Робота-Феникса из электронных отходов

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В одном из столичных магазинов сети Эльдорадо появился необычный арт-объект. Трехметровая робоптица под названием phenix создана медиахудожником ::vtol:: (Дмитрий Морозов). Сеть Эльдорадо входит в Группу М.Видео-Эльдорадо, ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева и с 2010 года реализует программу по утилизации электронной техники, заботясь об окружающей среде. Работа Дмитрия Морозова (::vtol::) создана из деталей пришедшей в негодность техники. Кинетическая инсталляция весом 20 кг и размахом крыльев в 2,75 м медленно двигается, издает звуки, благодаря встроенным сенсорам реагирует на приближающегося человека. Детали для создания роботической птицы взяты из более 20 видов устаревшей техники. Приборы обрамляют инсталляцию, наглядно демонстрируя, что всему в этом мире можно дать вторую жизнь.


Программа Эльдорадо «Утилизируй правильно» собрала более 3,5 млн единиц техники, которую максимально бережно для природы перерабатывают во вторичное сырье.

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