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Входящая в ГК ЛАНИТ компания Treolan подарила ГМИИ им. Пушкина партию ноутбуков

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Как сообщила вице-президент по социальным проектам ЛАНИТ Елена Генс, входящая в данную ГК компания Treolan безвозмездно помогла ГМИИ им. Пушкина, передав его  сотрудникам партию ноутбуков. Следует напомнить, что ранее, в апреле минувшего года, ГК ЛАНИТ обеспечила Пушкинский музей оборудованием, требуемым для организации безопасной удаленной работы персонала. Это позволило сотрудникам получить надежный удаленный доступ ко всем внутренним цифровым ресурсам музея и оперативно заниматься подготовкой новых онлайн-проектов и экскурсий, особенно востребованных в период самоизоляции, — отмечает пресс-служба ГК ЛАНИТ.


Елена Генс напомнила в своем комментарии, что ГМИИ им. Пушкина является давним партнером ГК ЛАНИТ. Компания в условиях коронавирусной пандемии в силу своей деятельности легко справилась с задачами по переводу многих оффлайн-процессов в онлайн, защитив, тем самым, интересы своих клиентов, — подчеркнула она.

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