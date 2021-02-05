Входящая в ГК ЛАНИТ компания Treolan подарила ГМИИ им. Пушкина партию ноутбуков

Как сообщила вице-президент по социальным проектам ЛАНИТ Елена Генс, входящая в данную ГК компания Treolan безвозмездно помогла ГМИИ им. Пушкина, передав его сотрудникам партию ноутбуков. Следует напомнить, что ранее, в апреле минувшего года, ГК ЛАНИТ обеспечила Пушкинский музей оборудованием, требуемым для организации безопасной удаленной работы персонала. Это позволило сотрудникам получить надежный удаленный доступ ко всем внутренним цифровым ресурсам музея и оперативно заниматься подготовкой новых онлайн-проектов и экскурсий, особенно востребованных в период самоизоляции, — отмечает пресс-служба ГК ЛАНИТ.

Елена Генс напомнила в своем комментарии, что ГМИИ им. Пушкина является давним партнером ГК ЛАНИТ. Компания в условиях коронавирусной пандемии в силу своей деятельности легко справилась с задачами по переводу многих оффлайн-процессов в онлайн, защитив, тем самым, интересы своих клиентов, — подчеркнула она.