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От бумажного документооборота отказалось Правительство Белгородской области

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Правительство Белгородской области полностью отказалось от бумажного документооборота. В настоящее время департаменты Правительства региона уже начали работать, используя цифровой формат, а весь процесс перехода на электронный документооборот был запущен в сентябре. До конца этого года будут окончательно завершены установка офисного пакета Р7-Офис российской компании и внедрение системы электронного документооборота «Мотив» белгородского разработчика.
Белгородская область ведет успешную работу по реализации программы импортозамещения, и одним из основных ее этапов является введение электронного документооборота. Каждый из 29 органов власти региона использовал в своей деятельности конкретные сервисы и системы, применяя и специфичные. Евгений Мирошников, глава департамента цифрового развития Белгородской области, рассказал, что для эффективной работы всех процессов нужно было создать унифицированные базовые возможности и выстроить стандарт рабочего места государственного служащего.
К решению проблемы Правительство области подошло с большой ответственностью: среди отечественных компаний-разработчиков ПО был объявлен конкурс, протестировано каждое предложение. В результате эксперты выбрали офисный пакет «Р7-Офис», отметив оперативность решения возникших у пользователей и ИТ-служб проблем и вопросов, оптимальное соотношение цены и качества продукта, дополнение функционала офисного пакета, адекватную обратную связь по поводу устранения обнаруженных недостатков.
Для облачного сервиса офисной системы правительство региона использует построенный в 2019 году ЦОД. Для 1800 сотрудников закуплен полный комплект лицензий, что позволит им полноценно выполнять работу в удаленном режиме.
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