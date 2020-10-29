Особенности аккумулятора и зарядки Айфон 12

. Компания указывает лишь время автономной работы.

Последняя новинка от Apple не стала исключением – производитель, так же как и раньше не указал ёмкость аккумулятора iPhone 12





Показатели ёмкости

Производитель утверждает, что новый гаджет будет работать не менее 17 часов при просмотре видео, а в режиме загрузки файлов время работы составит 11 часов. Прослушивание музыки будет составлять 63-65 часов.

Специалисты предполагают, что ёмкость будет следующей:

2227 мАч – для версии Mini; 2775 мАч – для обычного Айфон 12 и версии Pro; 3687 мАч – для Pro Max.

Из исследований видно, что по сравнению с предыдущей 11 версией показатели несколько снизились, но это никак не отразилось на автономности работы.

Особенности зарядки

В комплект покупки не входит зарядное устройство – его нужно покупать отдельно. Apple утверждает, что это связано с целью уменьшения вреда для природы. Компания заявляет, что в мире уже около 2 млрд зарядных устройств, и их можно купить отдельно.

В новинке 2020 года компания решила вернуться к беспроводной зарядке. Подобное решение было доступным с 8 версии, но сейчас скорость зарядки стала намного выше. Специальные магниты идеально совмещают контакты, на восстановление заряда аккумулятора требуется намного меньше времени, так как мощность зарядного устройства достигает 15 Вт.

Наличие магнитных контактов позволило Apple выпустить и аксессуары для смартфона, соединяющиеся таким способом. Например, чехол для пластиковых карт, который крепится к задней панели.