Особенности и функции умных фитнес-браслетов

Фитнес-браслеты носят люди из разных сфер и профессий, разного возраста и пола. Это не только спортсмены и приверженцы ЗОЖа, но и офисные работники, творческие люди, студенты и школьники.

Функции умных трекеров





В конструкции фитнес-трекера содержатся несколько датчиков, которые напрямую влияют на функциональность девайса. Это датчик подсчета шагов и пульсометр. С помощью шагомера вы можете отслеживать количество совершенных шагов за день, потраченное на них время и пройденное расстояние.

Трекер сна помогает нормализовать плохой сон и поправить свое самочувствие. Фитнес-браслет будет каждое утро:

показывать общее время сна; отображать фазы и время глубокого и быстрого сна; составлять рекомендации для здорового сна на основе данных.

Благодаря встроенному пульсометру вы можете измерять свой пульс и сердцебиение. Если вдруг ваш пульс будет превышать пределы нормы, устройство сразу начнет вибрировать.

Дополнительные возможности фитнес-браслетов

Проведя анализ стадий глубокого и быстрого сна, датчик может дополнительно заменять функцию будильника. Собрав данные о вашем засыпании, пульсе и окружающих звуках, в определенное время он подает сигнал для пробуждения.

Дополнительным преимуществом умных браслетов является их водонепроницаемость. Если вы занимаетесь плаванием или дайвингом, то выбирайте устройства со степенью 20 АТМ. Для умывания и попадания под дождь допустимы модели со степенью 3 АТМ. Чтобы смело принимать душ с фитнес-браслетом, выбирайте модели со степенью 5 АТМ.