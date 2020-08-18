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Эксклюзивный гоночный карт Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition от Xiaomi

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Гаджеты
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Десятилетний юбилей компании Xiaomi ознаменовался появлением гоночного карта Ninebot GoKart Pro, который оформлен в стиле Lamborghini. Над разработкой модели трудились представители двух брендов – Lamborghini и Ninebot-Segway.
Подчеркнуть принадлежность к гоночным модификациям призван желтый цвет корпуса в сочетании с задним спойлером. Еще одна особенность новинки – наличие спортивных колес. Если сравнить с картом Xiaomi Ninebot GoKart Kit, то в дизайне произошли существенные изменения.

В число отличительных черт новинки входит стальная рама, которая выдерживает эффективную нагрузку до 100 кг. Она спроектирована таким образом, что дорожные удары при высоких скоростных нагрузках не оказывают на нее негативного влияния.
Стоит отметить наличие мягкой передней кромки из материала ТРЕ в сочетании с боковыми молдингами, что способствует повышению уровня амортизации. Соответственно, если произойдет несильный удар, то вероятность поломки бампера будет сведена к нулю.

Аккумуляторная батарея, емкость которой равняется 432 Вт/ч, обеспечивает автономность до 25 км. Скорость достигает 40 км/ч, что достаточно много, учитывая ориентацию карта на детскую аудиторию. Интерес у детей модель вызовет и благодаря звуку, который создается при движении. Он напоминает звук двигателя настоящего гоночного автомобиля.
О том, сколько будет стоить новинка и когда она появится в продаже, пока не сообщается.
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