Ультракомпактный фен Mijia H300 Anion от Xiaomi с функцией ионизации

Фен Xiaomi Mijia H300 Anion стал самым лучшим в настоящий момент решением для путешественников, которые ценят компактность и функциональность вещей. Только представьте, что длина корпуса новинки равняется всего 9,5 см! При этом модель демонстрирует отличные технические характеристики.



Для подачи воздушных потоков используется высокоскоростной электродвигатель, скорость вращения которого достигает 18 000 оборотов в минуту. Благодаря вентилятору с шестью лопастями происходит создание потока воздуха скоростью до 20 метров в секунду.







Производитель позаботился о том, чтобы исключить вероятность повреждения волос во время сушки. Максимальная температура воздуха составляет 57°. Для постоянного мониторинга температурных показателей используется датчик температуры, который осуществляет замеры 60 раз в секунду. Соответственно, вероятность несанкционированного повышения температуры полностью предотвращена.



Сохранить шелковистость волос и исключить вероятность появления статического электричества призван специальный генератор встроенного типа, как и у фена Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer. Его задача – создание десятков миллионов отрицательных ионов, которые способствуют улучшению состояния волос и нейтрализуют статическое электричество. Закономерным результатом становятся мягкие и шелковистые волосы, которые легко поддаются расчесыванию.



Ожидать появления фена Mijia H300 Anion стоит после 16 августа 2020 года, когда анонсирован старт его продаж. Приобрести новинку получится примерно за 20 долларов.