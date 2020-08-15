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» » Двухкамерный холодильник Xiaomi Mijia всего за 129 долларов!
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Двухкамерный холодильник Xiaomi Mijia всего за 129 долларов!

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Гаджеты
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Суперкомпактный и самый дешевый холодильник был представлен компанией Xiaomi совместно с суббрендом Mijia. Особенность модели заключается в том, что она состоит только из двух камер – холодильной и морозильной.

Габариты новинки равняются 47х52,7х113,7 см, поэтому она отлично подойдет даже для кухонь малой площади. Общий объем устройства составляет 118 литров. Объем верхней, морозильной камеры, - 33 литра, а холодильного отделения – 85 литров.
Для минимизации шума во время работы установлены специальные системы, поэтому максимальный шумовой фон достигает только 36 дБ. Компрессоры отличаются высокой эффективностью, при этом потребляют очень мало энергии – всего 0,49 кВт/ч.
Наличие скрытого испарительного элемента обеспечивает предотвращение появления наледи и снежной «шубы» даже при очень низких температурах. Использование технологии вспенивания без добавления фтора создает условия для поддержания температуры на заданном уровне.

Для изготовления полок применяется закаленное стекло, которое устойчиво к повреждениям. Производство ящиков, внутреннего бака и стенок осуществляется из пластика, который абсолютно безопасен при контакте с пищевыми продуктами и совершенно не выделяет посторонних запахов. Если есть желание очистить внутреннее пространство от возможных бактерий и неприятных ароматов, которые могут появляться в процессе хранения продуктов, то стоит прибрести стерилизатор Viomi Refrigerator Herbaceous Sterilization Filter.
Ожидается, что холодильник Xiaomi Mijia будет поставляться за 129 долларов. При реализации в Украине стоимость, вероятнее всего, немного увеличится.
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