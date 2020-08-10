Премиальные телевизоры Hisense U7QF поступили в продажу

Компания Hisense обновила модельный ряд телевизоров. Флагманская линейка U7QF, представленная моделями с диагоналями экрана 50 и 55 дюймов, создана с использованием новейших технологий. Серию отличают оптимизация изображения за счет мощного процессора, невиданная прежде глубина и детализация с максимальной реалистичностью, возможность комфортного просмотра при любых условиях освещения, впечатляющий звук и многое другое.Технология Hi-View Engine, реализованная в серии Hisense U7QF, значительно улучшает элементы, имеющие важное значение для качества просмотра. С помощью мощного процессора с поддержкой различных алгоритмов обработки в реальном времени общее качество изображения может быть увеличено на 34%. Контрастность усовершенствована за счет фирменных алгоритмов Full Array Local Dimming и Ultra Dimming – в комплексе эти технологии дают яркую и детализированную картинку в том числе в светлых и тёмных сценах. Технология Smooth Motion лежит в основе оптимального воспроизведения динамичных сцен. Технологии квантовых точек Quantum Dot и Ultra Colour Enhancer повышают качество воспроизведения цвета, а Noise Reduction создаёт более четкое изображение. Комплекс новейших решений позволяет создать реалистичное изображение с HDR-эффектом.Глубина и детализация изображения достигаются благодаря 33 млн пикселей – их в 2 раза больше по сравнению с 2K-телевизорами и в 4 раза больше по сравнению с FHD-телевизорами. Кроме того, технология Hisense 4K AI Upscaler обеспечивает четкость изображения 4K-качества, независимо от оригинального разрешения контента. С помощью алгоритмов на основе Искусственного интеллекта она анализирует изображение кадр за кадром и аккуратно подстраивает пиксели с соответствующими тенями и яркостью.Технология локального затемнения Hisense Full Array Local Dimming поддерживает несколько зон подсветки для того, чтобы настроить контрастность каждого изображения. Больше областей подсветки с более плотной структурой максимально эффективно работают вместе, точно управляя отдельными областями пикселей по всей диагонали и создавая более насыщенные черные цвета и выделяя светлые.Технология квантовых точек позволяет телевизорам воспроизводить более одного миллиарда оттенков цвета, создавая широкую цветовую гамму. Использование сложной оптической системы и технологий улучшения цвета в ULED-телевизорах расширяет спектр цветов. Максимальное увеличение качества цветопередачи с использованием алгоритма Ultra Color Enhancer влияет на достоверность и реалистичность изображения. Алгоритм в режиме реального времени отображает наиболее точную цветовую схему по всему цветовому пространству, следя за тем, чтобы каждый цвет был откалиброван для передачи оригинальной идеи создателей контента. Использование широкой цветовой гаммы позволяет ULED-телевизорам Hisense более точно воспроизводить изображение.Технология Dolby Vision может воспроизводить цвета, которые раньше были недоступны. Она делает светлые участки изображения в 40 раз более яркими и черные – в 10 раз более темными. Анализируя освещение в комнате, телевизоры Hisense U7QF автоматически выбирают оптимальный уровень яркости.ULED-телевизоры с поддержкой DOLBY ATMOS обеспечивают качественное воспроизведение звука с эффектом погружения, будь то телевизионные передачи, игры или спортивные трансляции. Передача звука с эффектом перемещения дарит зрителям больше впечатлений по сравнению со стереозвуком или объемным звуком. DOLBY ATMOS создает по-настоящему живой звук, сводя к минимуму любые потери и лишая необходимости использовать высокие динамики. Технология определяет и отделяет речь от фонового звучания, чтобы ее можно было легче расслышать. Кроме того, качественно воспроизводятся басы, а прослушивание на высокой громкости не сопровождается искажениями.Цена телевизора Hisense 50U7QF с диагональю экрана 50 дюймов составляет 450 долларов, 55U7QF с диагональю 55 дюймов – 670 долларов. Приобретая любой телевизор, покупатели получат также подписку на онлайн-кинотеатр ivi.