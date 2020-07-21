Наушники Xiaomi Haylou с активным шумоподавлением и автономностью 30 часов

В ближайшее время компания Сяоми выпустит в продажу новые беспроводные наушники Xiaomi Haylou T16. Ключевая особенность новинки – наличие системы активного шумоподавления.Наушники оборудованы передним и задним микрофонами, которые отвечают за отслеживание внешних шумов и могут понизить их в пределах 35 дБ. Всего доступно три режима шумоподавления (Transparent, Noise Cancellation и Outdoor), выбор которых зависит от условий окружающей среды.Наушники Xiaomi получили модуль Bluetooth 5.0, что должно несколько повысить скорость передачи данных и увеличить дальность взаимодействия со смартфоном. Напомним, что в предыдущих моделях устанавливался модуль Bluetooth 4.2.Еще одна фишка – наличие режима пониженной задержки, который делает звук намного чище.Время автономной работы наушников составляет 6 часов, а при использовании зарядного кейса этот показатель увеличивается до 30 часов. Для пополнения емкости зарядного футляра используется разъем USB-C, но также можно воспользоваться беспроводной зарядкой.В Китае новинка будет предлагаться по цене до 40 долларов, а при поступлении наушников Сяоми в продажу на территории Украины и России ценник может быть увеличен еще на 10-15 долларов.