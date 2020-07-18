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Huawei представил удобные профессиональные спортивные смарт-часы GT 2e

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Гаджеты
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Компания Huawei очередной раз смогла порадовать поклонников бренда выпуском новой модели смарт-часов. Гаджет получил название Huawei GT 2e. В своём официальном анонсе устройство позиционируется, как умный гаджет, способный предложить пользователю 100 спортивных режимов, а также отслеживания: насыщения крови кислородом, сердечного ритма, сна; хранение музыки и её воспроизведение. Тем самым дав понять профессиональную направленность использования устройства.

От предыдущей модели Huawei GT 2 в техническом плане новая отличается только отсутствием динамика. Для прослушивания музыки, под хранение которой теперь отведено 4 Гб встроенной памяти, производитель рекомендует использовать Bluetooth-наушники. Тем самым, пользователю уже нет необходимости, использовать для этих целей смартфон.

Сопряжение часов со смартфоном потребуется в том случае, если пользователю необходимо вывести данные своих тренировок на экран смартфона. Для этого потребуется установить приложение Huawei Health, предусмотренное как раз для таких целей.
Последнюю версию этого приложения существенно доработали, расширив её возможности. Теперь пользователь может увидеть точное и подробное изменение ЧСС на всей протяженности тренировки, а также увидеть высоту подъёма ног во время бега или частоту вращения педалей во время велосипедной прогулки. Принимая во внимание интенсивность тренировки и подобные дополнительные данные, приложение рассчитает время для восстановления организма. Иными словами, прослеживается вполне профессиональный подход к тренировкам и их контролю.

В плане дизайнерского решения, новинка приобрела более спортивный вид, оснащена 1,39 дюймовым AMOLED-дисплеем, обрамленным прочным безелем из нержавеющей стали. Вес гаджета составляет всего 70 граммов. Благодаря дисплею на AMOLED-матрице, появляются дополнительные возможности энергосбережения. Циферблат часов, реагируя на подъём запястья пользователя, автоматически выводит их из режима ожидания. Кроме того, дополнив функционал часов возможностью автоматической регулировки яркости экрана, пользователь всегда может видеть изображение на дисплее даже при ярком солнечном освещении.

Вместе с тем, как и любым, выпущенным в последнее время смарт-часам, Huawei GT 2e доступно настроить индивидуальный вид циферблата: либо выбрав из имеющихся вариантов, либо заменив своим, например, личной фотографией или какой-либо другой картинкой.

Работает гаджет под управлением чипсета Kirin A1, алгоритм работы, разработанный производителем, максимально энергоэффективен. По сообщению разработчика, интервал автономной работы должен составлять две недели. Результаты тестов, проведенных независимыми техноблогерами показали 12 дней использования без подзарядки, при этом было задействовано максимальное количество функций гаджета.

Часы могут быть использованы и для погружений под воду, но не более, чем на 40 метров, потому как имеют ограничение по давлению - до 5 атмосфер.

В целом, Huawei GT 2e полностью оправдывают себя, как смарт-часы профессионального уровня. Заказать часы возможно в Китае по цене 239 долларов США.
Теги: Huawei
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