Первый беспроводной ручной пылесос Roborock - обзор Roborock H6

Дизайн и удобство

Мощность всасывания

Фильтрация и экологичность

Насадки и комплектация

Хранение

Автономная работа

Свежий шедевр дочерней компании Xiaomi ручной пылесос Roborock H6. Цена пылесоса Roborock H6 около 460 долларов на старте. Давайте посмотрим, что может предложить новинка за эти деньги.Вес пылесоса Roborock H6 1,4 кг – примерно как девичья гантелька для фитнеса. Почти невесомая, но за длительное время и на вытянутых руках все же дает нагрузку. Рукоятка отлично сбалансирована, к весу пылесоса привыкнуть легко, даже с длинными насадками. Тем не менее, нагрузка все же есть.Длинная насадка для пола облегчает работу, моторизированная щетка двигается легко. Минус – нет встроенного фонарика, чтобы подсвечивать под предметами мебели.Плюс – экран состояния пылесоса вынесен на рукоять.Гибкий гофрированный шланг вошел в стандартную комплектацию. На коротких дистанциях пылесос приобрел максимальную мобильность. Не нужно держать на весу пылесос, достаточно насадки. Очень удобно.Великолепная новость – автоматическая блокировка курка. Наконец-то хоть кто-то додумался придумать простейший механизм, блокирующий пылесос во включенном состоянии. Нажимайте на курок и кнопку фиксации.На данный момент беспроводной ручной пылесос Roborock H6 – самый удобный из существующих в своей ценовой нише – доступной для массового потребителя. В принципе, за эти деньги можно купить и робот –пылесос для пола, но робот разбирается только с полом, а Roborock H6 можно использовать и для чистки салона авто и для техники и для мебели и прочих поверхностей.Заявленная мощность 25000 Па в максимальном режиме. Очень неплохо.Мелкий мусор и пыль пылесос отлично всасывает на минимальных режимах. Для всасывания крупного мусора, даже легкого и для чистки ковров, нужно увеличивать режим. На максимальных оборотах Roborock H6 легко всасывает мелкие металлические предметы и глубоко въевшуюся пыль. Для чистки мягкой мебели лучше использовать средний режим.Мощность без нареканий. 3 режима. Эко режим не срывает занавески, максимальный покажет, какие паркетные доски плохо приколочены. Конечно, это шутка, специально разработанные щетки не позволяют пылесосу повреждать поверхности и вещи. Мощность всасывания аккуратно распределяется при помощи щетины, вращающейся щетки и насадок.Шум заявлен до 72 Дб на максимальных оборотах, но реально доходит до 79 Дб – довольно шумно. На минимальных оборотах громкость сопоставима с обычным разговором. Встроена специальная защита от шума, но мощный двигатель в любом случае будет шуметь хотя бы за счет всасывания потоков воздуха.Очень важный момент, поскольку собранная пыль должна оставаться в пылесборнике. Roborock H6 оснащен пятиступенчатой системой фильтрации и воздушным HEPA фильтром. Все части фильтра периодически нужно чистить специальной щеточкой, входящей в комплект и промывать обычной водой. Удобно, чисто, экологично. Мойте фильтр примерно раз в полгода и чистите раз -два в месяц.Емкость пылесборника 400 мл. Благодаря циклонной системе, пыль отлично спрессовывается.Очистка пылесборника выполняется нажатием одной кнопки. Не требуется даже снимать контейнер с пылью. Просто поднесите пылесос к мусорному ведру и нажмите кнопку, механизм вытолкнет спрессованную пыль в ведро.· Твердая насадка для швабры· Гибкий шланг· Стандартная моторизированная щетка· Узкая роликовая щетка для мебели· Щетка с длинным ворсом для чистки одежды и техники· Щелевая щетка.· Также в комплект входит настенное крепление и блок питания.Пылесос всегда должен быть под рукой и на виду. Если пылесос нужно хранить в кладовке – он сам покроется пылью. Roborock H6 получил удобное настенное крепление для пылесоса и всех насадок. Все под рукой, все на месте.Время полной зарядки аккумулятора около 4 часов. Автономная работа в эко режиме 90 минут, в среднем режиме около 40 минут и 10 минут в максимальном режиме. Для обычной уборки достаточно эко режима.Предсказываем огромную популярность Roborock H6 в Украине и России – легкий и компактный, сравнительно недорогой и мощный многофукнциональный пылесос с полной комплектацией. Огромный плюс – реальное удобство пользования, блокировка курка и превосходный баланс корпуса. Рекомендуем, заказывайте, не разочаруетесь.