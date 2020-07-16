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Первый беспроводной ручной пылесос Roborock - обзор Roborock H6

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Гаджеты
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Свежий шедевр дочерней компании Xiaomi ручной пылесос Roborock H6. Цена пылесоса Roborock H6 около 460 долларов на старте. Давайте посмотрим, что может предложить новинка за эти деньги.

Дизайн и удобство

Вес пылесоса Roborock H6 1,4 кг – примерно как девичья гантелька для фитнеса. Почти невесомая, но за длительное время и на вытянутых руках все же дает нагрузку. Рукоятка отлично сбалансирована, к весу пылесоса привыкнуть легко, даже с длинными насадками. Тем не менее, нагрузка все же есть.

Длинная насадка для пола облегчает работу, моторизированная щетка двигается легко. Минус – нет встроенного фонарика, чтобы подсвечивать под предметами мебели.
Плюс – экран состояния пылесоса вынесен на рукоять.
Гибкий гофрированный шланг вошел в стандартную комплектацию. На коротких дистанциях пылесос приобрел максимальную мобильность. Не нужно держать на весу пылесос, достаточно насадки. Очень удобно.
Великолепная новость – автоматическая блокировка курка. Наконец-то хоть кто-то додумался придумать простейший механизм, блокирующий пылесос во включенном состоянии.  Нажимайте на курок и кнопку фиксации.
 На данный момент беспроводной ручной пылесос Roborock H6 – самый удобный из существующих в своей ценовой нише – доступной для массового потребителя. В принципе, за эти деньги можно купить и робот –пылесос для пола, но робот разбирается только с полом, а Roborock H6 можно использовать и для чистки салона авто и для техники и для мебели и прочих поверхностей.

Мощность всасывания

Заявленная мощность 25000 Па в максимальном режиме. Очень неплохо.
Мелкий мусор и пыль пылесос отлично всасывает на минимальных режимах. Для всасывания крупного мусора, даже легкого и для чистки ковров, нужно увеличивать режим. На максимальных оборотах Roborock H6 легко всасывает мелкие металлические предметы и глубоко въевшуюся пыль. Для чистки мягкой мебели лучше использовать средний режим.
 Мощность без нареканий. 3 режима. Эко режим не срывает занавески, максимальный покажет, какие паркетные доски плохо приколочены. Конечно, это шутка, специально разработанные щетки не позволяют пылесосу повреждать поверхности и вещи. Мощность всасывания аккуратно распределяется при помощи щетины, вращающейся щетки и насадок.
Шум заявлен до 72 Дб на максимальных оборотах, но реально доходит до 79 Дб – довольно шумно. На минимальных оборотах громкость сопоставима с обычным разговором. Встроена специальная защита от шума, но мощный двигатель в любом случае будет шуметь хотя бы за счет всасывания потоков воздуха.

Фильтрация и экологичность

Очень важный момент, поскольку собранная пыль должна оставаться в пылесборнике. Roborock H6 оснащен пятиступенчатой системой фильтрации и воздушным HEPA фильтром. Все части фильтра периодически нужно чистить специальной щеточкой, входящей в комплект и промывать обычной водой. Удобно, чисто, экологично. Мойте фильтр примерно раз в полгода и чистите раз -два в месяц.
 Емкость пылесборника 400 мл. Благодаря циклонной системе, пыль отлично спрессовывается.
Очистка пылесборника выполняется нажатием одной кнопки. Не требуется даже снимать контейнер с пылью. Просто поднесите пылесос к мусорному ведру и нажмите кнопку, механизм вытолкнет спрессованную пыль в ведро.

Насадки и комплектация

·       Твердая насадка для швабры
·       Гибкий шланг
·       Стандартная моторизированная щетка
·       Узкая роликовая щетка для мебели
·       Щетка с длинным ворсом для чистки одежды и техники
·       Щелевая щетка.
·       Также в комплект входит настенное крепление и блок питания.

Хранение

Пылесос всегда должен быть под рукой и на виду. Если пылесос нужно хранить в кладовке – он сам покроется пылью. Roborock H6 получил удобное настенное крепление для пылесоса и всех насадок. Все под рукой, все на месте.

Автономная работа

Время полной зарядки аккумулятора около 4 часов. Автономная работа в эко режиме 90 минут, в среднем режиме около 40 минут и 10 минут в максимальном режиме. Для обычной уборки достаточно эко режима.
> Предсказываем огромную популярность Roborock H6 в Украине и России – легкий и компактный, сравнительно недорогой и мощный многофукнциональный пылесос с полной комплектацией. Огромный плюс – реальное удобство пользования, блокировка курка и превосходный баланс корпуса. Рекомендуем, заказывайте, не разочаруетесь.
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