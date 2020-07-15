Анонсирован блокнот Xiaomi Lockbook Pro со сканером отпечатков пальца

Компания Сяоми представила интересную новинку, которой должны заинтересоваться прежде всего деловые люди, а также те, кто не хочет, чтобы его записи читали посторонние люди. Новинка представляет собой умную записную книжку, помещенную в жесткий корпус.Модель получила название Xiaomi Lockbook Pro, а ее главная особенность – наличие сканера отпечатков пальцев. Он установлен в одной из торцевых частей блокнота и внешне совсем не портит дизайн этой канцелярской принадлежности. Наоборот, придает ей статусности и элегантности.Как утверждает производитель, для распознавания и обработки данных сканеру требуется не более 0,5 секунды. Как только пользователь проходит аутентификацию, то автоматически снимается блокировка. После этого предоставляется доступ к содержимому блокнота Xiaomi , в том числе и внутренним кармашкам, которые оборудованы на внутренней стороне корпуса.Внутри также предусмотрено место для фиксации ручки, каких-либо карточек и другой мелочевки. Сама записная книжка является абсолютно стандартной – белые разлинеенные листы формата А6.Работа биометрического датчика организована от встроенного аккумулятора. Запаса его емкости в 160 мАч при условии 10 открытий в течение дня хватит на два месяца работы. Подзарядка производится с помощью кабеля microUSB, который входит в состав комплекта.В Китае за умный блокнот Xiaomi Lockbook Pro производитель просит 40 долларов, когда же новинка появится на российском рынке, то ее цена может подрасти до 60 долларов.