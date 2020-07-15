Анонсирован блокнот Xiaomi Lockbook Pro со сканером отпечатков пальца

Компания Сяоми представила интересную новинку, которой должны заинтересоваться прежде всего деловые люди, а также те, кто не хочет, чтобы его записи читали посторонние люди. Новинка представляет собой умную записную книжку, помещенную в жесткий корпус.
Модель получила название Xiaomi Lockbook Pro, а ее главная особенность – наличие сканера отпечатков пальцев. Он установлен в одной из торцевых частей блокнота и внешне совсем не портит дизайн этой канцелярской принадлежности. Наоборот, придает ей статусности и элегантности.
Как утверждает производитель, для распознавания и обработки данных сканеру требуется не более 0,5 секунды. Как только пользователь проходит аутентификацию, то автоматически снимается блокировка. После этого предоставляется доступ к содержимому блокнота Xiaomi , в том числе и внутренним кармашкам, которые оборудованы на внутренней стороне корпуса.
Внутри также предусмотрено место для фиксации ручки, каких-либо карточек и другой мелочевки. Сама записная книжка является абсолютно стандартной – белые разлинеенные листы формата А6.
Работа биометрического датчика организована от встроенного аккумулятора. Запаса его емкости в 160 мАч при условии 10 открытий в течение дня хватит на два месяца работы. Подзарядка производится с помощью кабеля microUSB, который входит в состав комплекта.
В Китае за умный блокнот Xiaomi Lockbook Pro производитель просит 40 долларов, когда же новинка появится на российском рынке, то ее цена может подрасти до 60 долларов.
Модель получила название Xiaomi Lockbook Pro, а ее главная особенность – наличие сканера отпечатков пальцев. Он установлен в одной из торцевых частей блокнота и внешне совсем не портит дизайн этой канцелярской принадлежности. Наоборот, придает ей статусности и элегантности.
Как утверждает производитель, для распознавания и обработки данных сканеру требуется не более 0,5 секунды. Как только пользователь проходит аутентификацию, то автоматически снимается блокировка. После этого предоставляется доступ к содержимому блокнота Xiaomi , в том числе и внутренним кармашкам, которые оборудованы на внутренней стороне корпуса.
Внутри также предусмотрено место для фиксации ручки, каких-либо карточек и другой мелочевки. Сама записная книжка является абсолютно стандартной – белые разлинеенные листы формата А6.
Работа биометрического датчика организована от встроенного аккумулятора. Запаса его емкости в 160 мАч при условии 10 открытий в течение дня хватит на два месяца работы. Подзарядка производится с помощью кабеля microUSB, который входит в состав комплекта.
В Китае за умный блокнот Xiaomi Lockbook Pro производитель просит 40 долларов, когда же новинка появится на российском рынке, то ее цена может подрасти до 60 долларов.