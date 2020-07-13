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Новый компактный электросамокат Xiaomi Ninebot ES1L

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Гаджеты
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Компания Сяоми представила уменьшенную версию популярного электросамоката NineBot ES1 . Новинка получила название Xiaomi Ninebot ES1L. Ее вес составляет всего 11 килограмм, так для изготовления рамы используется авиационный алюминий. Столько скромным весом обладает только еще один аппарат – Electric Scooter Air T15 , который был также разработан компанией Xiaomi в сотрудничестве с Ninebot.

Несмотря на свои компактные размеры, электрический самокат Сяоми может выдержать нагрузку до 100 кг, поэтому модель отлично подходит и для взрослых райдеров.
По сравнению со «старшей» версией самокат ES1L обладает чуть меньшим запасом хода. На полном заряде батареи он может проехать 20 км, в то время как модель ES1 способна преодолеть 25 километров. А вот показатели максимальной скорости остались неизменны – это 20 км/ч.

В электросамокате установлены 8-дюймовые бескамерные колеса, что несколько снижает комфортность езды по неровной дороге. В целях снижения вибрации при наезде на ямки или небольшие препятствия в рулевой стойке предусмотрен амортизатор.
В модели установлен бесщеточный двигатель мощностью 500 Вт. Емкость аккумуляторной батареи – 184 Вт/ч. Максимальный угол подъема составляет скромные 10°, чего для условий города этого вполне достаточно.

Уровень степени защиты соответствует стандарту IPX6.
Во время езды райдер может выбрать один из трех режимов работы – экономичный, спортивный и стандартный.
Электросамокат Xiaomi ES1L может похвастаться мощным светодиодным фонарем, который эффективно освещает пространство на расстоянии 13,5 метров.
Фишка транспортного средства – продуманная система складывания, ведь для этого достаточно нажать всего одну кнопку. В сложенном виде самокат легко поместится в багажник даже небольшого седана.
Модель в Китае предлагается по цене 228 долларов. Когда новинка появится в России, то ее цена может увеличиться до 250-270 долларов.