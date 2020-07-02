Представлено первое в мире умное говорящее зеркало

Удивительное волшебное зеркальце, упомянутое великим русскПушкином в своём произведении "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" теперь обрело реальность благодаря компании Ayi Technology Inc.На краудфандинговой площадке Kikstarter компания собрала достаточно средств для выпуска первого в мире 32-дюймового интеллектуального зеркала. В основе устройства лежит искусственный интеллект, программно интегрированный в 32-дюймовую сенсорную зеркальную панелью, производимую компанией Samsung.Мы уже привыкли к умным колонкам, умным телевизорам и прочим умным устройствам. Теперь настала пора поумнеть и зеркалу. Смарт-зеркало получило название Ayi. Благодаря встроенному интерфейсу, зеркало пожелает доброго утра, напомнит о планах текущего дня, расскажет о погоде и безусловно выполнит свою основную функцию - покажет отражение.По сути, гаджет представляет собой голосового помощника с большим набором всевозможных функций, таких, как: включить музыку, прочитать входящие сообщения, вызвать такси, установить будильник или включить напоминание, а также может контролировать функционал умного дома - включит свет, проверит входную дверь, выведет изображения с камер наблюдения и прочее.Вся зеркальная поверхность смарт-зеркала Ayi является Touch-screen. Аппаратную часть устройства возглавляет процессор Cortex A9 на архитектуре ARM. Обычно, процессоры на архитектуре ARM используются в планшетах и смартфонах.Распознавание пользователя по лицу зеркало осуществляет благодаря встроенной фронтальной камере, скрытой под зеркальную поверхность