Умные часы Xiaomi Mi Watch Color выходят на глобальный рынок

В начале года компания Сяоми презентовала новые умные часы Xiaomi Mi Watch Color, которые очень быстро набрали популярность среди китайских пользователей. В связи с этим было решено продвигать модель на глобальном рынке, однако название смарт-часов было изменено на Xiaomi Mi Watch Revolve.

Одна из ключевых особенностей девайса – функционирование на оперативной системе Wear OS. А если учитывать его стоимость на китайском рынке в 85 долларов, то приобретение устройства может оказаться весьма удачной покупкой.Лицевая рамка и боковая поверхность часов изготавливаются из нержавеющей стали, а для производства задней крышки используется матовый пластик. Ремешок привычно производится из силикона, который приятно прилегает к коже и не вызывает раздражения.На тыльной стороне оборудованы контакты для подключения зарядки, пульсометр и датчик, который считывает показания во время сна.За настройки отвечают две механические клавиши, расположенные на боковой части корпуса. При этом экран является сенсорным, что значительно упрощает взаимодействие с меню.Диагональ AMOLED-экрана – 1,39 дюйма, разрешение составляет 454х454 пикселей при их плотности 326 ppi. В целом проблем с чтением информации не возникает, а цифры и буквы хорошо различимы.Циферблат умных часов Xiaomi Mi Watch Revolve отображает данные о текущих времени, погоде, дате, дне недели. Также на него можно вывести сведения о пройденном расстоянии, частоте сердечных сокращений, потраченных калориях. Если на экране сделать свайп вправо, то будет предоставлена информация о частоте сердечных сокращений, качестве сна. Умные часы Сяоми поддерживают 10 видов физической активности.А вот принимать звонки с помощью девайса не получится, так как поддержка eSIM и Wi-Fi не предусмотрена. Пользователи также не смогут производить установку сторонних расширений и приложений. Для синхронизации со смартфоном используется технология Bluetooth 5.0.К плюсам устройства стоит отнести наличие датчика NFC, модулей GPS и ГЛОНАСС для точного геопозиционирования.В режиме ожидания смарт-часы Xiaomi продержаться до 14 дней, за что отвечает аккумулятор емкостью 420 мАч. Для полного восстановления заряда потребуется около 2 часов, зарядка происходит с помощью специальной док-станции магнитного типа.О начале продаж в Европе, в том числе России, пока нет сведений, но, предположительно, они начнутся до конца лета 2020 года. Цена на часы Mi Watch Revolve, по предварительным данным, по сравнению с китайской версией будет отличаться на 15-20 долларов в большую сторону.