Новые смарт часы Galaxy Watch вернут физический безель

У нас есть хорошие новости для тех, кто задавался вопросом, вернется ли когда-нибудь физический вращающийся безель умным часам Samsung.



Источники SamMobile подтвердили, что у грядущих умных часов Samsung Galaxy будет физическая безель. Это в значительной степени означает, что грядущие часы станут продолжением Galaxy Watch, поэтому мы назовем их пока Galaxy Watch 2.



В прошлом году Samsung выпустили двое смарт часов в течение восьми месяцев, - Galaxy Watch Active и Galaxy Watch Active 2 - и ни у одного из них не было физического ободка. Samsung представила виртуальную сенсорную панель с Galaxy Watch Active 2, которая довольно хорошо работает, но ничто не сравнится с ощущением и удобством настоящего кольца, и приятно слышать, что оно все еще будет частью умных часов Samsung.



Сертификация FCC для будущих часов показала, что они будут иметь 45-миллиметровый размер. Неизвестно, насколько большим будет другой вариант, хотя можно предположить, что физическая рамка будет присутствовать в обоих вариантах.

Ожидается, что следующие умные часы Galaxy будут выпущены в августе вместе с Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2 и Galaxy Tab S7 и S7 +, в режиме онлайн-мероприятия, которяое я обязательно буду освещать.



В связи с тем, что одновременно запускается так много крутейших лютых продуктов (а ведь я еще не упомянул о наушниках Galaxy BudsX), грядущие часы рискуют выпасть из внимания, но я всё же думаю, что возвращение физического вращающегося ободка - и функциональности ЭКГ, это то, что будет достойно внимания.