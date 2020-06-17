Новые игровые мониторы Xiaomi: презентация уже скоро

Компания Сяоми официально заявила, что ведет работу по созданию трех новых игровых мониторов, которые будут отличаться между собой по диагонали экрана. Модели получат экраны диагональю 24,5, 27 и 29,5 дюймов.Первоначально планируется представитьна 27 дюймов. Это событие должно произойти уже в начале июля 2020 года. Частота экрана составит 165 Гц, разрешение будет равняться 1920х1080 пикселей, время отклика – всего 1 мс.Производитель обещает, что экран охватит 95% цветовой гаммы DCI-P3, а также будет поддерживать расширенный динамический диапазон. Устройство оснащается портами USB 3.0, разъемами HDMI, DisplayPort, имеется и аудиовыход на 3,5 мм.На краудфандинговой площадке уже доступен предварительный заказ 27-дюймового монитора Сяоми. Сейчас за него компания-производитель просит 268 долларов, а когда он появится в широкой продаже, то цена подрастет до 310 долларов. Соответственно, в России ценник будет еще выше, где-то около 340-360 долларов. Срок гарантии, в том числе и для российских покупателей, составит 3 года.Два других монитора Xiaomi, на 24,5" и 29,5", будут представлены уже в начале осени, поэтому информацию о их технических характеристиках производитель пока не озвучивает. Единственное, что известно, - это поддержка разрешения формата 4К.