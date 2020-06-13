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Глобальную версию Mi Band 5 ждать придется недолго

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Гаджеты
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11 июня китайский техногигант Xiaomi представил новый фитнес-браслет Mi Band 5, который, судя по всему, станет лучшим гаджетом в своем роде за ту стоимость, по которой Xiaomi собралась его продавать. А теперь еще стала известна и дата презентации глобальной версии новинки.

В своем Твиттер-аккаунте Xiaomi поделилась информацией, что глобальная версия Mi Band 5 будет представлена уже в следующем месяце. Такая версия браслета будет называться Mi Smart Band 5. 

Напоминаем, что новинка получила 1.1-дюймовый AMOLED-дисплей, увеличенное количество отслеживаемых активностей (добавилась скакалка, езда на велосипеде, йога, гребной и эллиптический тренажеры). Новинка защищена от воды по стандарту 50M. Предполагается, что глобальная версия Mi Smart Band 5 будет поддерживать бесконтактную оплату по NFC.