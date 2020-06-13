Qualcomm Snapdragon 865+ протестировали в AnTuTu

На просторах Сети появляется все больше информации о платформе, которая, по сути, станет разогнанной версией актуального флагманского чипа Snapdragon 865 от чипмейкера Qualcomm.В частности, говорится о том, что вычислительные ядра Snapdragon 865+ будут также разбиты на три кластера по схеме 1x 3,1 ГГц, 3x 2,4 ГГц и 4x 1,8 ГГц, тогда как у Snapdragon 865 высокопроизводительное ядро работает на максимальной частоте 2,84 ГГц.На днях появились данные о тестировании неизвестного смартфона на Snapdragon 865+ в известном бенчмарке AnTuTu, где он показал рекордный результат в 667 253 балла. Для сравнения, смартфон Opoo Find X2 Pro с процессором на борту Snapdragon 865 набирает в этом тестовом пакете 604 123 «попугая».По предварительным данным, первыми аппаратами на SoC Qualcomm Snapdragon 865+ станут Samsung Galaxy Note20+, Lenovo Legion и, возможно, Xiaomi Mi Mix 4, но наверняка и другие производители не останутся в стороне и представят свои устройства на новом топовом чипе.