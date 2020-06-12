Kuberg Freerider — отличный вариант для начинающих на мотокроссе

Бывший мотогонщик Михал Кубанек решил реализовать свой опыт в мото сфере и создал бренд Kuberg. Для этого приобрел свиноферму в провинциальном чешском городке Новый Ичин из которой получилась компактная фабрика и инжиниринговый центр. Ставку на электро тягу Михаил сделал еще в 2009 году, когда собрал дочери на день рождение свой первый электробайк. На сегодняшний день Kuberg выпускает 4 модели, но истинную славу принесла модель Freerider.

Канье Уэст и Kuberg Freerider получил популярность благодаря реперу Канье Уэсту. Приобретя модель по рекомендации в сети и засветившись с ним на прогулке, сам того не планируя открыл для маленькой чешской компании большой американский рынок.

Рынок сбыта компании — ЕС, а также Чили, Мексика, Израиль, но самые крупные поставки по сей день относятся к США.



Характеристики Основное назначение экстрим байка — BMX треки, пересеченная местность. Отличный вариант для начинающих на мотокроссе. Силовой агрегат выдает 2 кВт с максимальная скоростью 55 км/ч. Преодолеть на одном заряде можно до 68 км. До полной зарядки аккумулятора понадобится 2-3 часа.



Электромотоцикл оснащен передней вилкой Manitou Dorado Expert с ходом 7 дюймов (180 мм) и амортизатором DNM Burner RB-RCP. Общая колесная база 123 см, от земли до сидения 86см. Колеса Maxxis Creepy Crawler 20?. Весит мотоцикл всего 38 кг.

Без нареканий не обошлось. Производитель сделал смарт функционал в телефоне и быструю зарядку в качестве дополнительной опции. А как известно, за то, что большинство производителей предлагают в «базе», клиент доплачивать не очень любит.

Оборот компании Объем продаж составляет более 3000 экземпляров в год, а оборот компании приближается к отметке в один миллион евро. Учитывая давние партнерские отношения со стартапом Zero Motorcycles из Силиконовой долины, Михаил Кубек рассчитывает со временем на более плодотворное сотрудничество. Вплоть до создания совместной модели.