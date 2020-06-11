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Умная зубная щетка Xiaomi Mijia T500C Sonic за 38 долларов

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Гаджеты
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Новинка получила возможность синхронизироваться со смартфоном, что позволяет осуществлять ее индивидуальную настройку. Электрическая зубная щетка умеет отслеживать качество каждой чистки, оформлять отчеты и давать полезные советы.

Особенность Xiaomi Mijia T500C Sonic – наличие вибромотора на 31000 оборотов в минуту. В число достоинств входит водонепроницаемый корпус, который сертифицирован по стандарту IPX7.
Для пополнения заряда встроенного аккумулятора используется технология беспроводной зарядки. Устройство рассчитано на работу в течение 18 дней на одной подзарядке.

При синхронизации со смартфоном становится возможным воспользоваться опциями, которые предлагает приложение Mijia. Помимо отслеживания качества чистки, девайс позволяет выбирать время обработки каждой зоны, сообщает об оставшемся заряде аккумуляторной батареи.
Устройство работает в 3 режимах:
  • Стандартный. Это лучший вариант для ежедневного ухода.
  • Мягкий. Подходит для чувствительных зубов.
  • Пользовательский. Вся настройка идет через приложение.

Наличие специального датчика позволяет избежать чрезмерного давления на десны и зубную поверхность. Как только давление превысит допустимые значения, как на корпусе начнет мигать красный светодиод, а вибрационные движения станут более слабыми.
Ожидается, что стоимость зубной щетки Xiaomi Mijia T500C Sonic не превысит 38 долларов.