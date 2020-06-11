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Надувной электрический мопед Poimo

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Гаджеты
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Японцы продолжают креативить, продолжая экспериментировать в создании унифицированного индивидуального электрического транспорта. Одной из таких новинок стал надувной не то самокат, не то мопед. Сам Токийский Университет разработавший новинку называет его мини-скутером Poimo. Расшифровывается — «Portable and Inflatable Mobility», дословно — «портативная надувная мобильность». В любой момент райдер может сдуть транспорт и поместить в рюкзак, тем самым поездка легко комбинируется в том числе с общественным транспортом.
Преимущества и недостатки подобного транспорта рассматривали в материале: «Плюсы и минусы электроскутеров и электро мопедов».

Пока лишь прототип

Poimo пока еще прототип. Главным недостатком прототипа является тот факт,что для накачки необходим компрессор. Логично если его интегрируют в сам мини-скутер в серийном исполнении. Правда представляю себе сразу следующую картину: метро, час-пик и Poimo по той или иной причине начинает сам накачиваться. Такая себе, идея для фильма ужасов.

Вес надувного скутера — 5,5 кг. В общей сложности в конструкции пять твердых элементов: колеса 2 к-та, мотор, батарея и руль с контроллером. Для накачки необходимо всего 2 минуты. В основе материала применяется термопластичный полиуретан.
Благодаря надувной основе мини-скутер Poimo безопасен как для райдера, так и окружающих.

Ранее Xiaomi показали умный электрический скутер. Приобрести новинку получившую имя A1 пока можно только в Китае. Стоимость предзаказа $400. Xiaomi A1 получил графический дисплей, камеру, съемную батарею и подвеску.