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Samsung Galaxy Watch покажут на презентации вместе с Galaxy Note 20

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Гаджеты
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Самсунг официально не подтвердили, когда собираются выпустить устройство, но все идет к тому, что мы их увидим в августе вместе с Galaxy Note 20.
Новые часы Galaxy Watch получили ключевой сертификат в Китае. Обычно это сильный признак того, что запуск не за горами. Учитывая, что Samsung планирует выпустить новые продукты через пару месяцев, было бы разумно запустить умные часы примерно в то же время.


Будущие Galaxy Watch будут иметь номера моделей SM-R840/845 и SM-R850/855. И как видно из скриншота, SM-R840 и SM-R850 получили Обязательную сертификацию Китая. Это необходимо для продуктов, импортируемых и продаваемых в стране.
Сразу после этого предстоящие Galaxy Watch вновь появились и в базе FCC, где также раскрылись некоторые интересные характеристики устройств.


Заявка включает в себя эскиз задней стороны смарт часов, подтверждающий круглую конструкцию с корпусом из нержавеющей стали 45 мм, Gorilla Glass DX, 5ATM и MIL-STD-810G, а также подключение GPS и LTE.
Имейте в виду, что, хотя в эскизе FCC упоминается конструкция из нержавеющей стали, Galaxy Watch также должны выпускаться из алюминия и титана, о чем была информация ранее.

На том же эскизе мы также видим название часов Galaxy Watch. Тем не менее, задняя сторона Galaxy Watch Active 2 также не имеет полного названия модели, а просто подписана как Galaxy Watch, поэтому мы до сих пор пока не знаем что же конкретно это за часы Galaxy Watch 2 или Galaxy Watch Active 3.
Во многом это станет понятно, когда мы увидим переднюю часть часов.
Все зависит от того будут ли предстоящие умные часы иметь физический вращающийся ободок, как у оригинальных Galaxy Watch или виртуальный, сродни активным моделям.