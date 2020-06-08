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Xiaomi Mi Band 5 показали на фото за пару дней до выхода

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Гаджеты
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Компания Сяоми официально объявила, что 11 июня состоится официальная презентация нового фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5.
Как видно на официальном тизере, внешне браслет практически ничем не отличается от своего предшественника – трекера Ми Банд 4. Капсула по-прежнему будет съёмной, а ремешок – силиконовый.

Устройство получит дисплей диагональю 1,2 дюйма. Известно о наличии встроенного модуля NFC, который будет работать и на территориях вне Китая.
Официальный тизер Xiaomi Mi Band 5
Пользователям будет доступно 11 режимов тренировок. Среди новых фишек, которые появятся в 5-й версии браслета Xiaomi Mi Band, стоит отметить наличие датчика для определения уровня насыщенности крови кислородом. Эта опция больше ориентирована на профессиональных спортсменов, однако и людям, которые ведут активный образ жизни, также будет интересно и полезно получать данную информацию.
Для женской аудитории производитель предусмотрел еще одну полезную опция – контроль менструального цикла.

Среди новых функций стоит отметить возможность удаленного управления затвором камеры смартфона, что должно быть весьма удобно для создания селфи. А вот принимать телефонные звонки владельцы Xiaomi Mi Band 5 по-прежнему не смогут, зато доступна опция отклонения вызовов. Добавлен новый пользовательский режим «Не беспокоить», который позволит устанавливать продолжительность времени, когда смартфон пользователя не будет принимать телефонные звонки.

Точная стоимость новинки станет известна только во время официальной презентации. Начало продаж Сяоми Ми Бэнд 5 в Китае стартует 18 июня, до России фитнес-браслет «доберется» ближе к началу июля.