Новая отвертка Xiaomi Precision Screwdriver Kit сразу стала хитом

После появления на краудфандинговой площадке новой отвертки Xiaomi Precision Screwdriver Kit ей потребовалось всего несколько часов, чтобы собрать нужную сумму для начала производства. В этом нет ничего удивительного, ведь цена отвертки Сяоми для пользователей площадки составляет всего 13 долларов, а в комплект входит 24 наконечника.
Все наконечники изготавливаются из стойкого к коррозии металла и подходят для выполнения широкого спектра бытовых работ, в том числе для разборки/сборки электронной техники (смартфонов, планшетов и т.д.).
Рукоятка выполнена из алюминиевого сплава. Для надежного удержания съемного битка основание отвертки Xiaomi намагничено. Корпус имеет слегка шероховатую структуру, что предотвращает проскальзывание ладони.
В состав комплекта производитель также включил специальный магнитный футляр, предназначенный для хранения битков.
В свободную продажу в Китае отвертка Xiaomi Precision Screwdriver Kit поступит 1 июля, поэтому ее появления в Украине и России стоит ждать не раньше августа 2020 года. Цена может подрасти на 10-15 долларов по сравнению с предложением на краудфандинговой площадке.
Все наконечники изготавливаются из стойкого к коррозии металла и подходят для выполнения широкого спектра бытовых работ, в том числе для разборки/сборки электронной техники (смартфонов, планшетов и т.д.).
Рукоятка выполнена из алюминиевого сплава. Для надежного удержания съемного битка основание отвертки Xiaomi намагничено. Корпус имеет слегка шероховатую структуру, что предотвращает проскальзывание ладони.
В состав комплекта производитель также включил специальный магнитный футляр, предназначенный для хранения битков.
В свободную продажу в Китае отвертка Xiaomi Precision Screwdriver Kit поступит 1 июля, поэтому ее появления в Украине и России стоит ждать не раньше августа 2020 года. Цена может подрасти на 10-15 долларов по сравнению с предложением на краудфандинговой площадке.