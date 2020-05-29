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Новая отвертка Xiaomi Precision Screwdriver Kit сразу стала хитом

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Гаджеты
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После появления на краудфандинговой площадке новой отвертки Xiaomi Precision Screwdriver Kit ей потребовалось всего несколько часов, чтобы собрать нужную сумму для начала производства. В этом нет ничего удивительного, ведь цена отвертки Сяоми для пользователей площадки составляет всего 13 долларов, а в комплект входит 24 наконечника.

Все наконечники изготавливаются из стойкого к коррозии металла и подходят для выполнения широкого спектра бытовых работ, в том числе для разборки/сборки электронной техники (смартфонов, планшетов и т.д.).
Рукоятка выполнена из алюминиевого сплава. Для надежного удержания съемного битка основание отвертки Xiaomi намагничено. Корпус имеет слегка шероховатую структуру, что предотвращает проскальзывание ладони.

В состав комплекта производитель также включил специальный магнитный футляр, предназначенный для хранения битков.
В свободную продажу в Китае отвертка Xiaomi Precision Screwdriver Kit поступит 1 июля, поэтому ее появления в Украине и России стоит ждать не раньше августа 2020 года. Цена может подрасти на 10-15 долларов по сравнению с предложением на краудфандинговой площадке.