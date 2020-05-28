Представлены бюджетные телевизоры Redmi Smart TV X

Компания Сяоми вместе со своим суббрендом Редми выпустила на рынок сразу три модели новых умных телевизоров. Линейка получила название Redmi Smart TV X и включает в себя телевизоры с диагональю экранов 50, 55 и 65 дюймов.



Между собой приборы отличаются только размером экрана, по остальным же характеристикам наблюдается полный паритет. Все модели оснащаются 8-блоковой звуковой системой, которая включает в себя 4 динамика мощностью 12,5 Вт. Предусмотрены также технологии Dolby Audio и DTS-HD, которые позволяют существенно улучшить качество звучания.



Частота обновления экрана – 60 Гц, максимальное разрешение – 4К UHD. Имеется технология компенсации движения (MEMC), угол обзора равняется 178°, цветовая гамма NTSC составляет 85%. Соотношение экрана к корпусу достигает 97%, поэтому аппараты можно смело назвать безрамочными.



За работу умных телевизоров Xiaomi отвечает четырехъядерный процессор SoC (ядра Cortex-A73 и Cortex-A53), за графику ответственен видеоускоритель Mali-G51. Объем оперативной памяти – 2 Гб, встроенной – 32 гигабайта.

Телевизоры поддерживают технологию распознавания голоса. Для управления прибором в состав комплекта также включается пульт дистанционного управления.



Все смарт-телевизоры Сяоми Редми оборудованы двухдиапазонным модулем Wi-Fi, инфракрасным портом, Bluetooth 5.0, двумя разъемами USB (один из них 3.0), тремя портами HDMI, разъемами AV и DTMB. Предусмотрены также разъемы Ethernet и S/PDIF.

Ожидается, что цена для украинского и российского рынка на телевизор Redmi Smart TV X50 составит около 250 долларов, на Redmi Smart TV X55 – 300 долларов, Redmi Smart TV X65 – до 400 долларов.



В продажу новые телевизоры Xiaomi могут поступить уже в середине июля 2020 года.