Три модели беспроводных наушников OPPO выиграли награды: идеальное сочетание формы и функционала

С тех пор, как они попали на рынок, беспроводные наушники OPPO Enco W31 получили множество положительных отзывов за свою визуальную привлекательность и технические характеристики. При цене 1999 гривен наушники были названы лучшими бюджетными беспроводными наушниками. За качество дизайна наушники OPPO Enco W31 недавно получили премию Platinum Design Award в категории «Дизайн цифровых и электронных устройств 2019-2020» на всемирно известном конкурсе A'Design Award & Competition.A'Design Award & Competition— это масштабное международное событие в области дизайна, которое имеет значительный авторитет. Премия определяет инновационные достижения в области архитектуры, дизайна интерьера, продуктового дизайна, моды и графического дизайна — особенно те, что выходят за рамки привычного и воплощают новейшие идеи.Конкурс оценивает передовые работы дизайнеров, предприятий и организаций со всего мира, и ежегодно получает более 10 тыс. заявок на участие. Из возможных платиновых, золотых, серебряных, бронзовых и железных наград, беспроводные наушники OPPO Enco W31 получили платиновую.Наушники OPPO Enco W31 выделялись среди конкурентов своим «отличным форм-фактором, разработанным для эргономичного комфорта и легкого применения», безопасным управлением прикосновением, элегантным дизайном с округлыми формами, и высокотехнологичными материалами, такими как анодированный алюминиевый сплав.Решающим фактором для получения беспроводными наушниками OPPO Enco W31 платиновой награды стал внешний вид. Жюри A'Design высоко оценило наушники за чрезвычайно эргономичный дизайн, надежную и удобную фиксацию наушника в ухе, и визуальная привлекательность.На самом деле, внешний вид это не все, чем впечатляют наушники OPPO Enco W31. Они имеют высокую функциональность, в частности, технологию ультранизкой задержки звука. Эти наушники были разработаны для решения распространенных проблем с обычными Bluetooth® наушниками, такими как плохая стабильность соединения и высокая задержка звука. Благодаря бинауральной Bluetooth-передаче с низкой задержкой, наушники OPPO Enco W31 уменьшили задержку звука до самого низкого уровня в сегменте. Такая практически незаметная задержка позволяет получать синхронные и стабильные звук и изображение во время игры или просмотра видео.Высшая награда Platinum Design Award от A'Design для OPPO Enco W31 была закономерной. Эти наушники — от безупречного внешнего вида до низкой задержки, от качества звука до времени работы от аккумулятора — по всем параметрам являются лидерами в отрасли. А при цене 1999 грн они могут стать наиболее рентабельными беспроводными наушниками 2020 года.Другие модели серии OPPO Enco также были отмечены на конкурсе A'Design. TWS (true wireless) наушники OPPO Enco M31 и беспроводные шумопонижающие наушники OPPO Enco Q1 получили Gold awards — золото в соревновании.Команда дизайнеров OPPO создала легкие и гибкие наушники Enco M31, которые можно комфортно носить вокруг шеи весь день. Наушники имеют вес всего 22 г и отличаются уникальным эргономично изогнутым ободком на шее и обтекаемым дизайном. Они самые удобные в своем классе благодаря силиконовому ободку с вставкой из титанового сплава, что позволяет их разгибать и хранить в кармане. Как первые беспроводные наушники, поддерживающие кодек LDAC и имеющие сертификат Hi-Res стандарта в своем ценовом диапазоне, OPPO Enco M31 отличаются своей формой и функциональностью.Наушники OPPO Enco Q1 имеют не только превосходное качество звука, но и элегантный, бесшовный высококачественный функциональный корпус, обеспечивающий комфорт в течение всего дня.Платиновые и золотые награды, полученные тремя беспроводными наушниками OPPO, является достойным признанием достижений OPPO в промышленном дизайне. OPPO продолжают двигаться дальше и готовятся предложить пользователям еще больше продуктов, инновационно сочетая эстетику и технологии.