Xiaomi представила новые доступные холодильники

Ассортимент холодильников компании Сяоми пополнился новыми тремя моделями с внутренним объемом камер на 450, 215 и 170 литров.Модель на 450 литров выполнена по конструкции side-by-side и в Китае будет предлагаться по цене в 380 долларов. Габариты холодильника составляют 833х620х1810 мм, суточное потребление энергии равняется 0,98 кВт/ч. Объем холодильной камеры равен 260 литрам, а морозильной – 190 литров. Внутри холодильной камеры насчитывается 20 полочек и перегородок.Особенность модели – наличие системы дистанционного управления через фирменное приложение Mijia, а также технологии объемного распространения воздушных потоков.Габариты средней модели составляют 524х582х1808 мм, суточное потребление энергии – 0,66 кВт/ч.поделен на три части: холодильную камеру объемом 127 л, морозильную камеру на 58 литров и зону легкой заморозки, предназначенную для хранения мяса и рыбы. Стоимость бытового прибора – 170 долларов.Самая доступная версия в Китае предлагается по цене в 140 долларов. Она оборудована холодильной камерой на 116 литров и морозильной – на 54 литра. Суточное потребление электроэнергии – 0,57 кВт/ч.Компания-производитель планирует продавать новые холодильники Xiaomi не только на территории Китае, но в том числе и в России. Поставки в нашу страну могут начаться в начале июля 2020 года, правда, стоимость приборов увеличится на 30-40 долларов.