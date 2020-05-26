Xiaomi Redmi Book 13 лучшее соотношение цена и качество

Xiaomi не просто производитель смартфонов, а спонсор огромного множества полезных и крутых гаджетов. В экосистеме MI от китайского бренда есть целая куча полезных вещей. Сегодня поговорим о ноутбук Redmibook 13, который пополнил линейку уже представленных моделей RedmiBook 14 Enhanced Edition и RedmiBook 14 Ryzen Edition.Хотянеявляется новинкой, даже спустя год после премьеры - это надежный и хороший аппарат, который не сильно ударит по вашему кошельку и будет служить верой и правдой.От других устройств в линейки Redmibook 13 отличается дизайном, он по праву считается самым маленьким из представленных моделей.Главный вопрос, который нас волнует, стоит ли покупать эту модель сегодня?Redmibook 13 - полноэкранный ноутбук с 13,3-дюймовым дисплеем, тонкими рамками, а рабочая площадь дисплея занимает 89% лицевой поверхности аппарата. Улучшенная система охлаждения "Ураган", поддерживает высокий уровень производительности. Теплоотдача ноутбука была улучшена на 70% и надежно защищает его от перегрева и поддерживает постоянную высокую производительность.Ноутбук работает на Windows 10 Home и поддерживает обмен файлов с вашим сотовым телефоном. Доступно всего три конфигурации (может быть это хорошо), а сердцем машины является камень Intel Core десятого поколения.Самое главное в этом аппарате - время его автономной работы в честных 11 часов. Зарядка практически мгновенная, на 50% требуется всего 35 минут.- функция мгновенного пробуждения «Modern Standby»;- наличие портов 2xUSB 3,0, USB 2,0, 3,5 мм, HDMI;- антибликовое покрытие;- Bluetooth 5,0;- небольшой вес 1230 г.Redmibook 13 можно назвать идеальным инструментом фрилансера - компактный и легкий, он позволит вам заработать деньги своим трудом