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Новая камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE

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Гаджеты
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Xiaomi Mi Camera SE – новая бюджетная IP-камера, которая эффективно справляется с задачей наблюдения в дневное и ночное время суток. Для снижения стоимости производитель не предусмотрел перемещение камеры в вертикальной плоскости, поэтому ее вращение осуществляется только в горизонтальной.

По техническим же характеристикам модель можно назвать оптимальным вариантам по соотношению цена/качество.
Для записи видео используется 2-мегапиксельный датчик, съемка ведется с разрешением 1080р. Реализована также поддержка технологии WDR, благодаря чему устройство эффективно распознает даже небольшие предметы.

За сохранение высокой четкости изображения в ночное время отвечает ИК-подсветка, длина волны составляет 940 нм.
Камера Xiaomi Mi Camera SE поддерживает карты памяти microSD с максимальной емкостью до 32 Гб. Также пользователь может настроить передачу изображения в облачное хранилище или NAS-накопитель. Скорость воспроизведения видео на карте составляет x1, х4, х16.

Для кодирования видео используется технология H.265 нового поколения.

К преимуществам новинки относится возможность распознания людей, определения домашних животных, движений деревьев. Пользователь может настроить передачу тревожного сигнала с камеры на свой телефон, что позволит оперативно реагировать на факты несанкционированного проникновения на охраняемую территорию.

В Китае камера Xiaomi Mi Camera SE предлагается по цене в 20 долларов, ее стоимость для российского рынка подрастет на 5-10 долларов. Ориентировочные сроки начало продаж – начало июля 2020 года.