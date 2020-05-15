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Телеприставка Xiaomi размером с флешку

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Гаджеты
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В конце мая на рынок должна выйти новая умная телеприставка от компании Сяоми под названием Xiaomi Mi TV Stick. Функционировать она будет на базе Android 9 Pie, однако это не главная ее особенность.

Ключевое преимущество смарт-приставки для телевизоров заключается в том, что она выполнена в виде флешки и по размерам не сильно от нее отличается. Это означает, что для получения умного телевидения пользователю достаточно будет просто вставить флешку в HDMI порт на телевизоре.

Известно также, что новая TV-приставка работает на процессоре Amlogic S905 Y2, обладает 2 гигабайтами оперативной и 8 Гб встроенной памяти. Реализована поддержка 4К HDR.

Приставка Xiaomi Mi TV Box S
Единственный недостаток устройства – цена, ведь даже на китайском рынке приставка-флешка будет предлагаться по 80 долларов. Напомним, что ее предшественник Xiaomi Mi Box S на старте стоил всего около 60 долларов.