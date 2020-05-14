Cмарт-часы Huawei Watch GT 2e уже в Украине

Киев, 14 мая 2020 г. — Подразделение Huawei Consumer Business Group анонсирует начало продаж в Украине новой модели из серии умных часов Huawei Watch GT 2 — Huawei Watch GT 2e. Оснащенная улучшенными функциями мониторинга здоровья и дополнительными режимами тренировок, новинка станет идеальным компаньоном для занятий спортом дома. В продаже смарт-часы появятся с 15 мая. До 31 мая в рамках специального предложения покупатели получат в подарок весы Huawei Smart Scale.

Усовершенствованный мониторинг здоровья

Улучшенные функции мониторинга здоровья новых смарт-часов позволяют еще качественнее отслеживать физические показатели, что особенно актуально для занятий спортом дома. В частности, функция мониторинга уровня насыщения крови кислородом (SpO2) позволяет в течение минуты измерить уровень SpO2 и оценить свое состояние по этому показателю. Сейчас в условиях распространения болезней дыхательной системы и карантина особенно важно следить за уровнем SpO2. Функция мониторинга этого показателя в режиме реального времени позволит вовремя выявить нарушения в работе легких.

Технологии отслеживания уровня стресса TruRelax™, мониторинга качества сна TruSleep™ 2.0 и определения частоты сердечных сокращений Truseen™ 3.5 позволяют получать комплексную информацию о состоянии здоровья в режиме реального времени. Кроме того, смарт-часы Huawei Watch GT 2e поддерживают новую функцию отслеживания женского цикла.

Улучшенный опыт домашних тренировок со 100 спортивными режимами

Huawei Watch GT 2e поддерживают 100 персональных режимов тренировок, благодаря чему занятия спортом дома станут более продуктивными и универсальными. Среди 100 спортивных режимов — ходьба, аэробика, йога, занятия на эллиптическом и велотренажере, бег на беговой дорожке и многие другие. Кроме того, Huawei Watch GT 2e автоматически распознают 6 основных видов тренировок для интеллектуального отслеживания результатов.

Стильный спортивный дизайн

Дизайн Huawei Watch GT 2e стал более спортивным по сравнению с предыдущей моделью. Корпус смарт-часов идеально сочетается со спортивными силиконовыми ремешками с перфорацией, что делает устройство чрезвычайно стильным и удобным в пользовании. Huawei Watch GT 2e доступны в трех новых цветах: «Черном» (Graphite Black), «Красном» (Lava Red) и «Зеленом» (Mint Green).

Смарт-часы также оснащены обновленными динамическими циферблатами, которые можно настроить в соответствии с личными предпочтениями.

Чрезвычайная автономность

Huawei Watch GT 2e работают на базе фирменного чипсета Kirin A1, обеспечивающего высокую производительность и низкое энергопотребление. Время работы смарт-часов без подзарядки в обычном режиме достигает 2 недель, а в активном режиме GPS — 30 часов.

Музыка и фото без телефона

Новые Huawei Watch GT 2e имеют внутреннюю память 2,3 ГБ для хранения до 500 треков. Благодаря возможности проигрывать любимые песни прямо с часов с помощью наушников с поддержкой Bluetooth 5.1 не нужно всегда иметь под рукой смартфон.

Также смарт-часы поддерживают функцию дистанционного управления камерой смартфона, что позволяет быстро и легко делать фото с неожиданного ракурса.

Уровень влагостойкости смарт-часов составляет 5 АТМ.

С 15 мая смарт-часы Huawei Watch GT 2e будут доступны в Украине по рекомендованной цене 4 999 грн. В комплект со смарт-часами входит один ремешок в стандартном размере 22 мм. Больше фирменных ремешков во всех доступных цветах и белом можно будет приобрести отдельно.